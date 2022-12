"Un mm de suie, c'est huit à dix pour cent de consommation en plus"

A midi, Mathieu Lacroix honore déjà son cinquième rendez-vous et trois autres suivront l'après-midi. Cela fait maintenant cinq ans qu'il s'est mis à son compte sous le statut d'autoentrepreneur en créant "Matt Ramon" à Blainville-sur-Orne. A 38 ans, il a déjà 20 ans d'expérience dans le métier.

"C'est un métier passionnant où on rencontre beaucoup de gens. Le contact avec la clientèle est très important. En intervenant chez les gens, on rentre un peu dans leur intimité."

D'un coup d'œil avant de sonner à la porte de sa cliente, Matthieu s'assure que la cheminée est au norme et qu'elle est tubée. "Le rôle d'un ramoneur aujourd'hui est certes de ramoner mais aussi de contrôler les installations", explique Matthieu.

Sa cliente, Anne-Laure, a coutume de faire ramoner l'insert de sa cheminée en juillet mais cette année elle s'y est prise un peu plus tard et a dû patienter en raison de la forte demande. "J'ai dû l'appeler fin septembre-début octobre et on a eu un rendez-vous que maintenant. On n'a pas fait de feu en attendant sa venue."

Le ramonage a trois vertus : éviter tout risque d'incendie dans le conduit, éviter les rejets de résidus de combustion et éviter aussi une surconsommation de bois. "Un mm de suie sur les parois d'un conduit, c'est une consommation annuelle de huit à dix pour cent de bois en plus. Plus un conduit est encrassé, plus on va consommer."

Matthieu installe son hérisson et son aspirateur après avoir bâché l'insert pour éviter toute salissure. "Il faut savoir travailler proprement et éviter que les gens fassent le ménage après le passage du ramoneur parce que ce n'est jamais drôle. La suie, c'est très salissant."

Le ramonage va durer quelques minutes, le temps de passer sur chaque mètre de conduit trois à quatre fois le hérisson pour enlever les résidus. Ne reste plus qu'à délivrer le certificat de ramonage avant d'enchaîner le rendez-vous suivant.

