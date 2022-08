Un mois après les incendies dans la Hague, c'est un paysage encore calciné que découvrent les randonneurs

Un mois après, on sent encore une forte odeur de brûlé dans l'air au pied des Pierres-Pouquelées à Vauville. Sur les hauteurs, la végétation est complètement calcinée, la terre noircie par la suie. On devine, à peine, les quelques fougères qui commencent à pousser dans les cendres. Les randonneurs, de passage en vacances, sont eux surpris par le paysage.

La végétation a été complètement brûlée par les incendies du mois de juillet dans la Hague. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"En haut de la côte, on vient de découvrir le paysage complètement brûlé avec les petits arbres qui sont en train de renaître des cendres," observe Floriane. "C'est dévasté. Là, on a vu un peu au loin la montagne noire, on est resté un peu incrédule vis-à-vis de ça," ajoute Pierre. Ces deux touristes originaires de Strasbourg ne s'attendaient pas à trouver de tels ravages dans le Cotentin, un territoire plus connu pour son humidité que ses incendies.

Une affiche informe les randonneurs des dégâts produits par le feu ici, à Vauville. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

La zone détruite par les flammes est indiquée aux randonneurs sur une carte : entre Herquemoulins et Vauville, une trentaine d'hectares a été complètement détruite.

Des touristes inquiets des bouleversements climatiques à l'œuvre

Une explication apparaît évidente à tous les randonneurs rencontrés ce dimanche sur les sentiers : la situation est liée au changement climatique. En l'occurrence, ces incendies seraient d'origine criminelle, un homme de 26 ans a été mis en examen, mais l'ampleur des dégâts est surtout due aux conditions météorologiques et à la sécheresse de cet été. Floriane et Pierre en sont bien conscients et depuis quelques années, ils ont changé leur manière de faire du tourisme : "C'est pour cela qu'on se déplace uniquement à vélo. On a décidé de ne plus utiliser la voiture pour nos vacances. On sait très bien que le réchauffement climatique est vraiment lié à nos transports et à nos mobilités donc on fait tout pour avoir le moins d'empreinte possible sur la nature et sur le climat."

Les touristes en randonnée découvrent un paysage auquel ils ne s'attendaient pas dans le Cotentin, territoire réputé pour sa fraîcheur et son humidité. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Pour d'autres, il va falloir que les régions du nord de la France prennent de nouvelle habitudes que beaucoup ont déjà dans le sud. Françoise vient des Alpes-Maritimes où avec son mari, Jean-Jacques, ils sont "habitués à faire attention" face aux risques d'incendies. "C'est sûr, il va falloir prévoir les réserves d'eau," prévoit la vacancière, "partout chez nous, on garde l'eau de pluie, peut être moins par chez vous. Il y a aussi des pare-feu dans les forêts, donc il faudrait peut être revoir le territoire." Et Françoise conclut : "Malheureusement, la sécheresse, c'est notre quotidien dans les années à venir."