Un mois après : que s'est-il passé dans l'élevage girondin pointé du doigt par L214 ?

Les images étaient saisissantes , elles montraient plusieurs animaux mourants gisant dans leur déjections. Pourtant, quelques jours plus tard, les services vétérinaires de la préfecture, qui avaient été saisis, concluaient qu'il n'y avait pas d'acte volontaire de maltraitance.

ⓘ Publicité

Des mesures d’amélioration ont tout de même été ordonnées par l’Etat avec mise en demeure. L’éleveur a été contraint de nettoyer son exploitation et d’apporter un certain nombre de soins à ses animaux, sous peine de sanctions administratives et financières. Depuis, les services de la direction départementale de la protection des population viennent contrôler toutes les semaines si ces améliorations sont effectives.

Courant électromagnétique en question

Un point d’abreuvement posait problème notamment, situé dans un bâtiment où les vaches n’allaient plus boire, sans vraiment savoir pourquoi. Sachant qu’un bovin absorbe entre 80 et 150 litres d’eau par jour, on comprend vite que cela peut vite devenir problématique. Selon nos informations, la direction départementale de la protection des populations aurait évoqué un courant électromagnétique qui perturberait les animaux . C’est ce qui est arrivé à Alain Crouillebois qui est éleveur de vaches laitières en Normandie. En 2011, après l’enfouissement d’une ligne électrique, le comportement de ses vaches a complètement changé. Il raconte avec encore beaucoup d’émotion : « Moi ce n’était pas un bâtiment d’élevage que j’avais, c’était un camp de concentration pour vaches laitières. Quand je passais ma main sur le thorax de mes vaches, je sentais toutes les côtes j’en étais malheureux ! Je n’avais qu’une seule peur avoue t-il c’est qu’on me traite de mauvais éleveur et que L214 débarque. »

loading

Depuis l'éleveur a sauvé son exploitation et se bat pour que cette problématique soit reconnue. Selon un rapport présenté par le député du Maine et Loire, Philippe Bolo, au ministre de l'agriculture à l'été 2021, la présence de lignes électriques, d'éoliennes, d'antennes téléphoniques 4 ou 5G pourraient créer des courants qui perturbent les animaux.

Cette piste est donc envisagée dans l'élevage des Peintures mais ne convainc en aucun cas Eric Martin, de l'association girondine "ne crin plus rien" à l'origine de la vidéo de L214 : « Les ondes électromagnétiques n’empêchent pas de nettoyer une structure, de donner du foin de qualité. Il suffit d’avoir vu cette vache blanche, agoniser sans nourriture, sans eau, sans rien… on n’est pas sur des ondes électromagnétiques, on est sur de la maltraitance, de la négligence grave ». L'association a d'ailleurs déposé une plainte au tribunal de Libourne notamment pour maltraitance animale. Une autre plainte a également été déposée, cette fois par l’éleveur pour diffamation contre l’association L214.