Un mois de mai très ensoleillé en France et en Bourgogne

Le mois de mai 2020 qui a marqué deux mois de confinement, a été particulièrement ensoleillé en France, selon les données publiées par Météo France. La sécheresse de surface est également problématique dans plusieurs régions et notamment en Bourgogne où la préfecture de Saône-et-Loire vient de durcir les mesures des usages de l'eau.

Dans le Nord-Ouest du pays, la durée d'ensoleillement en mai 2020 a été parfois supérieure de 60% à la moyenne des mois de mai de la période 1991-2010. Dans le Sud, en revanche, l'ensoleillement a été moins important, même s'il a également dépassé la normale.

« Le soleil a ainsi brillé 330 heures au Touquet (Pas-de-Calais) et 335 heures à Quimper (Finistère), records absolus tous mois confondus, mais seulement 237 heures à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 247 heures à Dax (Landes), 262 heures à Grenoble (Isère) ou 264 heures à Nice (Alpes-Maritimes )», détaille Météo France.

Depuis le début du printemps, les régions du nord-est et notamment la Bourgogne, rivalisent . Sur ces zones, on atteignait déjà 650 à 700h de soleil au 24 mai, et on dépassera localement les 750h voire les 800h d'ici la fin du mois !