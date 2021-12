"Un mur de sangliers devant nous" : en Mayenne les collisions avec le gibier sont en hausse

D'après les assureurs de la Mayenne, les accidents pour cause de collision avec le gros gibier sont en hausse cette année. Un couple de Marcillé-la-Ville vient d'en faire l'amère expérience en percutant six sangliers sur une deux fois deux voies. Les battues font davantage sortir ces animaux.

En 2021, les assureurs de la Mayenne le confirment : ils ont enregistré davantage d'accidents dus à des collisions avec du gibier. Il n'est plus rare désormais de se retrouver nez à nez avec des sangliers sur la route, comme un couple de Marcillé-la-Ville vient d'en faire l'expérience. En cause, les battues des chasseurs, qui font sortir les animaux, et surtout leur nombre en augmentation dans le département.

Plus de voiture et un choc toujours là pour un couple mayennais accidenté

Cette augmentation des chiffres des sinistres, un couple de Marcillé-la-Ville est là pour en témoigner. Dimanche dernier, le 12 décembre vers 22h00, Martial et Isabelle rentrent de Laval. Ils prennent la 2X2 voies jusqu'à Louverné. A la sortie d'un virage, le couple tombe sur un spectacle qui les laisse pantois : "un mur de sanglier, décrit Isabelle. C'était une compagnie complète, des rails jusqu'à l'autre côté, dans l'herbe. On ne pouvait pas se décaler, on était obligé de taper dedans. Tout va très vite."

La voiture de Martial et Isabelle après la collision contre des sangliers sur la nationale 162. © Radio France - DR

Tout l'avant de leur voiture part en miettes, six sangliers adultes meurent sous le choc. Isabelle et son mari parviennent à s'extraire du véhicule et à se mettre à l'abri. Aujourd'hui, Isabelle s'en sort avec un énorme bleu à la poitrine, mais surtout, elle ressasse : "je ne sais pas si je suis capable de reprendre le volant. Et même, je pense à mes enfants qui prennent la route. Mon fils fait cette route tous les jours pour le travail."

Davantage de sangliers, et davantage de battues pour les faire sortir

L'exemple étonne peu les chasseurs de grand gibier de la Mayenne. Leur président Didier Leblanc explique : "La probabilité de rencontrer des sangliers sur nos routes, aujourd'hui, est plus importante, tout simplement parce que la population est en augmentation, malgré nos efforts." Des hivers doux, de la nourriture plus facilement accessibles, davantage de couverts végétaux sont propices à cette hausse.

Mais Didier Leblanc le concède aussi : les battues des chasseurs poussent les sangliers à sortir hors des sentiers habituels : "les actions de chasse se déroulent partout peut-être qu'on met plus les sangliers en mouvement." Il faut pourtant bien stopper la prolifération de l'espèce. Alors le président des chasseurs de grand gibier donne quelques conseils de vigilance, notamment rouler prudemment sur les voies avec des panneaux danger "passage de gibier", symbolisés par le cerf.

L'autre solution est d'informer le plus vite possible des lieux inhabituels où sont repérés les sangliers : "en passant par les associations de chasseurs, mais aussi la gendarmerie. On fait ensuite le nécessaire pour assurer la sécurité des conducteurs". Cela ne veut pas dire qu'un chasseur armé d'un fusil va se précipiter à côté d'une route : "ces chasses sont planifiées, en groupe, avec des panneaux de signalisation avertissant d'une chasse" pointe Didier Leblanc. En 2020, près de 4.000 sangliers ont été abattus, le double de plus que quatre ans auparavant.