Un nouveau centre de tri pour les déchets ménagers dans la Drôme

C'est un des plus grands projets industriels de ces dernières années dans la Drôme qui voit enfin le jour après avoir été lancé en 2016. L'usine Syproval va traiter les ordures ménagères de 171 communes du sud de Drôme-Ardèche et du nord Vaucluse, et réduire l'enfouissement de moitié.

L'usine Syproval à Malataverne - SYPP L'usine Syproval dont la première pierre a été posée le 14 septembre 2022, vient de lancer ses premiers tests avant l'ouverture officielle prévue aux alentours de la mi-novembre. Ce centre de tri pour lequel le Syndicat des Portes de Provence a investi près de 50 millions d'euros, va traiter 110 mille tonnes de déchets par an : 75 mille tonnes de déchets ménagers et 35 mille tonnes de déchets assimilés et gravats. L'ambition de ce centre de tri est de répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique de 2015 qui vise d'ici 2025 à réduire la part d'enfouissement des déchets à 50%. ⓘ Publicité L'usine Syproval à Malataverne - SYPP Une usine implantée sur un site de 4 hectares et demi Cette usine construite dans la zone industrielle de Malataverne va transformer une partie des ordures ménagères en combustibles pour des chaudières industrielles comme des cimentiers par exemple. Ce centre de tri se veut innovant mais aussi pédagogique puisque une salle va prochainement voir le jour pour permettre aux scolaires mais aussi au grand public de découvrir, de manière ludique, les 10 étapes du tri des ordures ménagères.