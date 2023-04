Un nouveau dépôt sauvage découvert dans le Valenciennois, une centaine de pneus retrouvés à Hérin

Une centaine de pneus ont été retrouvés ce lundi matin par la police municipale sur l'ancien stade de foot rue Hilaire Moreau à Hérin, sur un terrain où il n'y a pas de caméras explique le maire Jean-Paul Commyn qui espère trouver d'autres indices dans ce dépôt sauvage ou après des habitants. Il va porter plainte aujourd'hui.

ⓘ Publicité

Même chose pour Salvatore Castiglione le maire de Wallers qui a retrouvé hier une soixantaine de pneus sur la mythique Trouée d'Arenberg " c'est franchement un ras le bol, c'est franchement un dégoût. C'est un comportement plus qu'irresponsable et plus qu'irrespectueux et qui doit être sévèrement puni" dénonce l'élu qui estime que les peines de 1500 euros ne sont pas suffisantes pour ces dépôt sauvages. Les pneus qui doivent être évacués dans l'après-midi par le SIAVED.

loading

Au moins 7 communes touchées

Des dépôts sauvages du même type ont aussi été enregistrés à Crespin, Thivencelle, Saint-Aybert, Douchy les Mines ce we, un peu plus tôt à Artres.

Pour le moment on ne sait pas si d'éventuels suspects ont été identifiés et interpellés.

Le maire de Wallers, Crespin et Thivencelle viennent d'adresser un courriel commun à la procureure de Valenciennes et au sous préfet pour tenter de trouver une solution à ce phénomène de dépôts sauvages qui revient régulièrement sur la scène dans le Valenciennois.