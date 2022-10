Un nouveau dispositif d'alerte testé autour de Vaison-la-Romaine

Les personnes présentes ce jeudi 20 octobre à Vaison-la-Romaine, Entrechaux, Malaucène, au Crestet ou à Saint-Marcellin-les-Vaison, vont recevoir une notification sur leur smartphone, accompagnée d'une sonnerie stridente. Il s'agit d'un exercice sur le risque inondation, pour tester le nouveau dispositif d'alerte aux populations, FR-Alert. Cette notification permet aux habitants d'une région donnée d'être informée du lieu, de la nature et du comportement à adopter en cas de risque.

Quels comportements adopter en cas de catastrophe naturelle

Ce test dans les communes du bassin amont de l'Ouvèze intervient alors que le Vaucluse vient de commémorer les trente ans des inondations de Vaison-la-Romaine et des environs. Opérationnel depuis juin, il a déjà été utilisé en Gironde, pendant les incendies de l'été. Sur cette notification, la préfecture de Vaucluse vous indique la nature du risque, sa localisation et surtout quels comportements adopter.

Cette fois, il s'agit d'un exercice mais vous pourriez recevoir une notification de ce genre en cas de catastrophe naturelle, d'attaque terroriste ou d'accident industriel. Ces messages sont diffusés par onde radio, via les antennes de télécommunication et non pas par texto, pour éviter la saturation du réseau. C'est le moyen choisi pour toucher le plus de monde possible. Vous les recevez si votre téléphone est allumé, pas si vous êtes en mode avion ou si votre téléphone est éteint.