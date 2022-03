Un nouveau label environnemental pour la Carrière de Massangis

La carrière de Massangis, dans le sud-est de l'Yonne, vient d'obtenir la certification ANSI/NSI 373 (NSI 373), une norme qui vise à améliorer la performance environnementale de l’industrie de la pierre naturelle. Le site appartient depuis 2018 au groupe canadien Polycor. En quatre ans, la carrière de Massangis qui emploie 18 personnes, a mis en place des pratiques pour améliorer son rendement, réduire ses déchets et économiser l'énergie.

La carrière de Massangis (Yonne) est passée en quatre ans de 4500 m3 de bloc de pierre de Bourgogne, prêts à la transformation, à 6000 m3 © Radio France - Thierry Boulant

Augmenter la portion utilisable

L'an dernier avec 90 000 tonnes de cailloux extraits, la carrière a produit 6000 m3 de bloc de pierre de Bourgogne prêts à être transformer pour en faire par exemple des dalles. L'ambition de Polycor est d'augmenter chaque année le rendement de la carrière de Massangis, c'est à dire la portion vendable pour le même volume de roche découpée. "On vient chercher chaque morceau utilisable possible" explique Jonathan Quentin, le directeur des carrières du groupe Polycor France, "on veut vraiment le maximum de pierre pure utilisable par nos clients. ça vient augmenter la valeur de la carrière et la pérennité du site".

Un fonctionnement de plus en plus vertueux

La carrière de Massangis travaille aussi sur la consommation d'eau et d'Energie fossile du site pour être la plus vertueuse et la plus neutre possible en carbone. "On utilise très peu d'eau pour l'extraction, voir pas du tout. On en utilise juste pour laver les blocs et évaluer la qualité" détaille Jonathan Quentin, " là, on a en projet de faire l'électrification de la carrière, pour arrêter d'utiliser des groupes électrogènes et prendre d'autres mesures favorables à l'environnement."

Jonathan Cantin, le directeur de Polycor en France © Radio France - Thierry Boulant

Dans le même souci, Polycor qui a déjà investi deux millions d'euros pour moderniser le site ces quatre dernières année, souhaite installé sur place l'année prochaine une usine pour traiter ses blocs de pierre Brut et les découper en Tranche sur le site, plutôt que de les transformer ailleurs.

Grâce à ses efforts et sa nouvelle certification, la carrière de Massangis dispose aussi d'un bon outil marketing, auprès d'architectes qui souhaiteraient obtenir des crédits pour des constructions durables.