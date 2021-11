Un nouveau loup repéré dans la Vienne ce dimanche

Un loup gris a été vu et filmé au sud-est de Poitiers dimanche, à Marçay. C'est la deuxième fois qu'un canis lupus lupus est observé dans le département

C'est un communiqué de la préfecture de la Vienne qui officialise la nouvelle. Un loup gris a été observé et filmé ce dimanche 28 novembre 2021 sur la commune de Marçay, au sud-est de Poitiers. Les agents de l'Office Français de la Biodiversité ont identifié l'animal sur la vidéo fournie par le témoin.

C'est la seconde fois qu'un loup est observé dans la Vienne

Un loup repéré ce dimanche à Marçay © Radio France - capture d'écran - Pierre Viaud

Selon la préfecture ce type d'observation fortuite et isolée du loup a souvent lieu à l'automne et en début d'hiver car cette saison correspond à "la dispersion". Le moment où des membres d'une meute quitte le groupe et cherche un territoire où s'établir. Ces individus peuvent alors parcourir jusqu'à 800 kilomètres avant de s'établir.

Une première observation le 17 mars dernier

C'est la seconde détection de loup dans la Vienne puisqu'une dépouille avait été découverte le 17 mars dernier à proximité d'une voie ferrée sur la commune de Lathus-Saint-Rémy, sur la frange sud-est du département. Il s'agissait d'un jeune mâle. Cette année d'autres loups ont été repérés en Vendée, en Loire Atlantique et en Indre et Loire.