Un nouveau marché de Noël plus sobre en énergie va ouvrir à la Défense

C'est un retour qui réjouit les travailleurs de la Défense. "Des petits chalets, c'est quand même mieux que des tours", lance Maurice. "Je pense au marché de Noël de Strasbourg, ça fait voyager", sourit Joachim. Depuis ce mercredi 23 novembre, le nouveau marché de Noël de la Défense ouvrira ses portes à la fin du mois. 135 chalets en bois ont été disposés sur 7.000 mètres carrés. L'installation est presque deux fois moins importante qu'avant-Covid, mais avec une nouvelle promesse : un marché "conçu pour être éco-responsable".

C'est l'étendard du nouveau prestataire retenu par le quartier d'affaires. La société 2A Organisation est spécialisée, depuis une vingtaine d'années, dans la conception de marchés de Noël plus respectueux de la planète. Première nouveauté : les chalets Made in France pour limiter le transport. "Nous sommes les seuls à fabriquer nos propres chalets [dans nos ateliers] et ils sont Origine France garantie", indique fièrement Thibault Delourme, le PDG de l'entreprise nantaise.

Réduire la consommation mais pas la magie de Noël

Autre aspect indissociable des Marchés de Noël : les lumières. "Toutes nos lumières sont des LED [des lampes basse consommation, ndlr]", souligne Thibault Delourme. Un dispositif innovant a aussi permis de limiter le nombre de guirlandes lumineuses : "Au centre du marché il y a une grosse boule à facette. Elle est surélevée et peut donc éclairer toute la place. On comme cela moins de lumières et une féérie préservée."

Une nouvelle orientation saluée par les commerçants, même si certains gardent quelques réticences. Franck Larquais, par exemple, se demande s'il va s'y retrouver financièrement alors que tout augmente. "Cette année l'emplacement m'a coûté 25% plus cher et pour être éco-responsable j'ai dû acheté des sacs en papier kraft qui sont 100% plus chers que les sacs en plastique", indique cet habitué du marché de Noël de la Défense.

3 ans pour convaincre

La société 2A Organisation a signé pour 3 ans à La Défense. "Ça nous donne l'occasion de nous améliorer d'année en année pour réduire encore notre consommation électrique", conclut Thibault Delourme. Le PDG a de quoi être confiant sur son modèle. Il organise déjà 80 marchés de Noël partout en France, et notamment celui de Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine).

