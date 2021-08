Un nouveau nuage de sable du Sahara arrive sur le Sud Isère, phénomène de plus en plus fréquent

Le phénomène commence a être bien connu : parfois le vent du Sud apporte du sable du Sahara jusque dans les Alpes. "Ce sont de grosses masses d'air très chaudes chargées en poussière qui se forment au niveau de l'Afrique du Nord", explique Marie-Pierre Vagnot, la responsable adjointe de l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. "Des masses d'air très hautes et qui voyagent sur des très grandes distances."

Un phénomène qui contribue à la fonte des glaciers

"C'est un phénomène qui, récemment, s'est amplifié", précise Marie-Pierre Vagnot. "On en a eu pratiquement trois d'affilée cet hiver. Beaucoup de gens ont vu ces espèces de grandes taches orange sur la neige, qu'on voit encore, et qui d'ailleurs font que la neige fond encore plus rapidement. Cela contribue à accélérer la fonte des neiges et des glaciers et c'est un phénomène qui ne va pas dans le bon sens au niveau de la climatologie."

Un phénomène plus fréquent et lié au réchauffement climatique

Quand on demande à la responsable adjointe de l'observatoire de la qualité de l'air de la région Auvergne-Rhône-Alpes comment on peut expliquer l'amplification de ce phénomène, elle évoque le réchauffement climatique : "Ce n'est pas forcément ma spécialité, mais le fait qu'il fasse de plus en plus chaud fait que ces poussières deviennent plus importantes. C'est le même phénomène qu'on peut avoir en ville où toutes les poussières qui sont au sol, que ce soit des poussières naturelles, mais aussi toutes les particules issues de l'usure par exemple des véhicules, des freins ou des pneus, tombent au sol."

Quand il fait très sec, les poussières se "revolatilisent"

"Et quand il fait très sec, ces poussières les plus fines se remettent en suspension, avec le vent, avec les gens qui marchent et se "revolatilisent", poursuit Marie-Pierre Vagnot. "Parce qu'elles ne sont pas accrochées par le sol par l'humidité. Pour le sable du Sahara, c'est le même phénomène, mais à une échelle géographique plus importante."