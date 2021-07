Un nouveau pan du mont Granier va tomber mais quand ?

Un pan de falaise du mont Granier, en Chartreuse, à la limite entre Isère et Savoie, a bougé de façon importante ces derniers mois. Une faille s'élargi à un point qui devient critique ont constaté cette semaine les spécialistes du laboratoire ISTerre (sciences de la terre) de l'université Grenoble Alpes et du RTM, Restauration des terrains de montagne. Depuis une grande cassure en janvier et mai 2016 qui avait précipité 100 000 mètres cubes dans les forêts en contrebas le Granier est sous surveillance, grâce à deux capteurs sismologiques, et les sentiers de randonnées interdits dans la zone de la cassure.

Un mouvement "de l'ordre de quelques centimètres"

"On a constaté l'activité d'une fracture qu'on avait identifié dès 2016, explique David Amitrano, bio-mécanicien et enseignant-chercheur à l'ISTerre, mais qui était restée assez tranquille pendant quelques temps et là visiblement cet hiver elle s'est ouverte de manière plus importante que précédemment [...] de l'ordre de quelques centimètres d'ouverture". Un élargissement "naturel" précise le spécialiste "c'est le destin des falaises de se fragmenter et d'arriver plus bas [...] sous l'effet de son propre poids et puis les éléments climatiques, gel, la pluie peuvent amplifier le mouvement".

Difficile de dire quand ce qui doit encore tomber va tomber

Si une arrête du Granier se rapproche donc de sa chute, "on a toujours du mal à établir une chronologie", explique David Amitrano. La quantité, elle, est estimable : "les estimations de volume nous disent que ce qui est susceptible de tomber encore est du même ordre de grandeur que ce qui est tombé en 2016 (100 000 mètres cubes en janvier et mai de cette année-là)". Une nouvelle chute qui ne sera pas forcément aussi massive. "Les découpages qu'on a vu sur le terrain nous indiquent que ça peut se produire en plusieurs fois". De nouveaux éboulements ou de nouvelles cassures sans danger pour les populations. "On est vraiment sur le même secteur que l'éboulement qui a eu lieu côté Est en 2016, explique David Amitrano, c'est le prolongement de cet éboulement et la partie qui pourrait être impactée c'est essentiellement la pente forestière qui est en contrebas de cette falaise. On n'imagine pas de risque pour les habitations qui sont assez loin dans ce secteur là".

Par contre ce mouvement rappelle pourquoi certains sentiers de randonnées sont interdits depuis 2016 sous et sur le Granier. Des interdictions qu'il est plus que jamais impératif de respecter.