Le 58e parc naturel régional vient d'être reconnu, à cheval entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude.

Un nouveau parc naturel régional dans le Fenouillèdes et les Corbières

Le parc naturel régional se situe à cheval entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

"Le Syndicat Mixte Corbières-Fenouillèdes et la Région Occitanie sont particulièrement fiers d’annoncer le récent classement du Parc naturel régional Corbières Fenouillèdes qui devient ainsi le 58e membre de la grande famille." Le Premier ministre Jean Castex l'a validé début septembre. Le Parc Corbières-Fenouillèdes devient donc le second parc naturel régional du département des Pyrénées-Orientales. Il s'étend sur une centaine de communes entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude.

Ce que ça change

Ce titre reconnaît la biodiversité exceptionnelle du Fenouillèdes et des Corbières. "Il y a des grands rapaces, notamment, précise Hervé Baro, président du syndicat mixte du Parc naturel régional Corbières Fenouillèdes. Il y a donc des mesures à prendre et des projets à mener pour protéger cette biodiversité tout en développant les lieux." Parmi les projets, par exemple, l'équipe veut créer un sentier de randonnée qui traversera le parc et qui rejoindra le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

Hervé Baro assure qu'il n'y aura pas de contrainte supplémentaire pour les habitants des communes concernées. "La réglementation concerne tous les citoyens de notre pays et il n'y a rien de plus." La reconnaissance permettra également d'obtenir des subventions.