Un nouveau plan loup dévoilé ce lundi, très attendu par les éleveurs du Doubs

Depuis la perte d’une de ses génisses en décembre dernier, Pierre-Henri Pagnier ne va plus voir ses vaches un jour sur deux mais tous les jours. Il les a aussi équipé de colliers anti-loup : “C’est des colliers qui émettent des ultrasons et allument des LED quand la bête commence à courir très vite, pour faire peur au loup”, explique l’éleveur installé à Chaux-Neuve. Depuis le début de l'année ce sont sept attaques de loups qui ont eu lieu sur des troupeaux du Doubs, et il y avait déjà eu 28 attaques mortelles en 2022.

ⓘ Publicité

Dans ces prairies de moyenne montagne, difficile de mettre des barrières, et des chiens de berger risqueraient d’attaquer les promeneurs. L'agriculteur espère donc que le nouveau plan proposera d’autres outils, et facilitera notamment les tirs de défense, très encadrés aujourd’hui. “Il faut avoir subi une prédation pour demander un tir de défense simple, au préfet référent loup, qui fait ensuite appel à un lieutenant de louveterie.”

Ces vaches pâturent non loin du lieu de l'attaque, à Chaux-Neuve. Depuis, Pierre-Henri Pagnier les a équipé de colliers anti-loup. © Radio France - Géraud BOUVROT

Dans le nouveau plan loup justement, les louvetiers ne seraient plus obligés d'éclairer l'animal avant de tirer. Mais cela ne va pas dans le bon sens pour les associations de défense de cet animal, comme le Pôle grands prédateurs, présidé par Michèle Budna. “Pour nous c’est inacceptable de modifier ces protocoles de tirs, s’indigne-t-elle. Au lieu de considérer le retour du loup comme une chance, on en fait une cible à abattre.”

Du côté de la FDSEA enfin, on explique que le problème est surtout dû à la surpopulation de loups. C’est le propos de Florent Dornier, président du syndicat agricole dans le Doubs, qui appelle donc à baisser la protection de l’animal. En 2022, 169 loups ont été abattus en France, sur les 174 autorisés par les quotas du précédent plan loup, et il est possible que ces quotas augmentent avec la population de loups grandissante.

Le plan loup 2024-2029 va être divulgué en milieu de journée ce lundi, il remplacera le précédent plan, valable de 2018 à 2023, et au cours duquel le nombre de loups a quasiment doublé.