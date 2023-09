Un nouveau plan loup pour faciliter l'abattage des prédateurs, en forte augmentation depuis 10 ans

Le gouvernement présente ce lundi les grandes lignes de son plan loup 2024-2029 censé assurer une meilleure protection des troupeaux. Mais ces nouvelles dispositions sont jugées alarmantes par les défenseurs du prédateur, classé espèce menacée.

Début septembre, l'Office Français de la Biodiversité recensait plus de 1.100 loups en France, soit quatre fois plus qu'il y a dix ans. À cette augmentation de la population lupine correspond une hausse des attaques de troupeaux, plus 20% l'an dernier selon les syndicats d'agriculteurs. Ils ont recensé 12.000 bêtes tuées ou blessées. Le gouvernement compte donc assouplir les règles de protection des loups afin de protéger davantage les éleveurs.

Plus besoin d'effrayer les meutes

Parmi les mesures détaillées à la mi-journée depuis Lyon ce lundi : la modification des procédures de tir pour les louvetiers. Ils pourront désormais abattre les loups sans avoir à les éclairer auparavant. Plus besoin donc d'effrayer les meutes et de les inciter à déguerpir. L'habitat des prédateurs pourra aussi être plus facilement détruit.

Tuer davantage de loups

Le gouvernement envisage également de relever le ratio de loups à tuer. En l'état actuel de la législation, il est de 19%, soit la possibilité d'abattre 209 bêtes cette année. Le plan 2024-2029 aura pour ambition d'installer un nouvel équilibre.

Modification du statut de l'espèce

Pour cela, le statut du loup sera modifié, l'espèce ne serait plus strictement protégée, mais juste protégée. Une modification à laquelle Ursula von der Leyen a ouvert la voie au début du mois. La présidente de la Commission Européenne avait alors déclaré que le loup représentait un réel danger pour le bétail et potentiellement pour l'humain.

Mais les défenseurs du prédateur s'inquiètent. Selon les six associations de défense de la nature qui participent au groupe national loup (GNL), le gouvernement fait fausse route. Contrairement à l'Espagne ou l'Italie, l'espèce "n'est nulle part en bon état de conservation." Elle est protégée depuis 1979 au niveau européen par la Convention de Bern, mais ce n'est qu'en 1992 dans le parc du Mercantour que les premiers loups gris venus de l'autre côté des Alpes ont été recensés en France.