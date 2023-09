Un nouveau platane abattu sur le cours Mirabeau à Aix en Provence

C'est une expertise du 16 août dernier qui a livré son diagnostique pour ce platane centenaire : atteint du chancre coloré, il devait être abattu au plus vite pour éviter que ce champignon féroce ne s'attaque aux autres arbres aux alentours.

ⓘ Publicité

Ce lundi, le haut du cours Mirabeau, autour de la statue du roi René (notre photo), était donc sécurisé afin de laisser oeuvrer la société spécialisée dans ces travaux délicats.

"Il n'y a plus d'ombre, il fait trop chaud (Emilia, retraitée d'Aix en Provence)

Devant le ballet des tronçonneuses certains passants ne cachaient pas leur amertume : "Ca me fend le coeur. cela fait 50 ans que je vois ce cours Mirabeau, je voulais le montrer à mon petit-fils mais ce n'est plus pareil. Il n'y a plus cette voûte verdoyantes et rafraichissante que les platanes formaient au dessus de nos têtes" regrette Yvette. "J'en ai les larmes aux yeux" renchérit Sophie. "Regardez comme il est devenu le cours, il est beaucoup moins beau".

Sur cette artère emblématique, les platanes sont victimes du chancre coloré depuis plusieurs années. Ils sont remplacés progressivement par des érables. "En Provence on a beau dire, c'est le platane et basta !" assure Bernard. Des érables qui mettrons plusieurs décennies à trouver leur épanouissement, et qui ne fourniront d'ombre aux passants que dans quelques années. "En été ça devient infernal, il n'y a plus d'ombre, il fait trop chaud ici sur ce cours Mirabeau qui s'est dégarni" témoigne Emilia.

4 mille arbres plantés depuis 2017

Pour l'élu en charge des espaces verts à Aix en Provence, c'est une vision à long terme qu'il faut avoir : "ce sont des essences qui ont été choisies pour s'adapter au climat de 2050. Ces arbres sauront résister aux chaleurs et à la sécheresse d'un climat proche de l'Andalousie ou de la Tunisie" assure Marc Féraud.

Aix en Provence a entamé depuis 2017 une réflexion sur la place de l'arbre dans la ville : 4.000 arbres ont été plantés sur l'ensemble de la commune, 67 essences différentes sont représentées. "Il faut le bon arbre au bon endroit, on ne peut pas planter n'importe où. Il faut au minimum 12 M3 de terre pour nourrir un arbre que l'on plante, ce n'est pas toujours possible" explique Marc Féraud.

Un platane abattu en haut du cours Mirabeau © Radio France - Fabien LE DU