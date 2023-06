Un nouveau poulailler collectif s'installe à Jarnages, en Creuse

C'est un circuit court à soi seul ! Ce mardi 13 juin, les bénévoles de l'association La Moustache vont inaugurer leur poulailler collectif, sur lequel ils travaillent depuis deux ans. "Ca a pris du temps, car des gens ont quitté le projet, et que l'association avait d'autres projets à mener de front", explique Yvelise Rabier, l'une des bénévoles. Et le poulailler n'est pas encore tout à fait fini : il y a certes un enclos en bois, mais l'auvent n'est qu'une simple toile, pour faire de l'ombre en cette période de chaleur. "On va faire un auvent en dur, certainement d'ici l'hiver", précise Yvelise Rabier.

Le poulailler est encore assez rudimentaire © Radio France - Léo Corcos

Huit poules et des oeufs pour les habitants de bonne volonté

Il y a huit poules, venues d'un élevage de poules pondeuses bio, apportées par un bénévole de l'association. Il n'y en aura pas plus, a priori, car le poulailler est trop petit. Pour récupérer de bons oeufs frais, il va falloir venir s'occuper d'elles ! "Comme c'est un poulailler collectif, les oeufs reviendront aux gens qui s'occupent du poulailler. Le but, c'est qu'il y ait le plus de familles possibles qui adhèrent au projet, prendre soin des poules, s'occuper du poulailler, en un mot, de faire quelque chose ensemble, de partager", selon Yvelise Rabier.

D'où cette inauguration, ce mardi 13 juin, à 17h, à l'auberge de l'Alzire. Au programme : animations et jeux, notamment pour trouver des noms aux poules ! Le poulailler se trouve dans le jardin juste derrière. Le début d'un plus gros projet : l'association La Moustache réfléchit à installer un potager et un bac à compost à côté du poulailler, et faire de l'endroit un large lieu pédagogique