Un nouveau projet de centrale solaire photovoltaïque à Pernes-les-Fontaines

Alors que le chantier de la centrale solaire de la carrière Sainte-Marie à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) vient de débuter, une deuxième centrale solaire photovoltaïque pourrait voir le jour à quelques kilomètres de là au lieu-dit La Machotte.

ⓘ Publicité

Tel qu'il est décrit à ce stade, ce projet, porté par l'entreprise NC Vaucluse, spécialisée dans la production d'énergie solaire, prévoit l'installation de 8.208 panneaux photovoltaïque sur 22 943,90 mètres carrés. En tout, avec les différentes installations, le site s'étalerait sur environ cinq hectares. Il est prévu que l'énergie produite soit revendue à EDF et le raccordement se fera sur le réseau public.

Une ancienne carrière

Le lieu-dit "La Machotte" a été choisi car il y a une ancienne carrière ensuite reconvertie en site de stockage de déchets inertes (non dangereux). "Ce lieu est privilégié car on ne peut pas y faire de l'agriculture en raison de la présence de déchets inertes. Il n'y a pas d'arbres non plus donc on ne défriche pas pour mettre en place les panneaux", explique Marius Michenaud, chargé de ce projet.

Une plante protégée

Une étude d'impact a néanmoins été réalisée comme la veut la réglementation pour évaluer les conséquences de cette centrale sur l'environnement. Cette étude met en évidence la présence d'une espèce protégée en bordure de site : l'anémone couronnée . Il s'agit d'une vivace que l'on trouve régulièrement dans les vignes ou dans les champs.

Le porteur de projet garantit sa préservation par la présence de haies tout autour de la centrale. L'autre intérêt étant de limiter l'impact visuel de ces panneaux, dans une zone agricole et peu habitée.

À lire aussi Un projet de parc de panneaux solaires divise à Saint-Trinit

Une enquête publique

Un permis de construire a été déposé à la mairie de Pernes-les-Fontaines en juin 2022. Une enquête publique va s'ouvrir du 20 mars au 20 avril 2023. Tous les citoyens qui le souhaitent peuvent y participer. Les pièces du dossier, et notamment l'étude d'impact environnemental seront mis à disposition du public à la mairie de la commune aux heures d'ouverture.

Les remarques, observations ou questions seront rassemblées dans un registre d'enquête et pourront aussi être adressées au commissaire enquêteur ou transmises via l'adresse ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr (Objet : observations-enquête publique- centrale photovoltaïque Pernes-les-Fontaines. Préciser dans le corps du mail si les observations portent sur la demande de permis de construire ou sur le dossier de révision allégée du PLU).

Le commissaire enquêteur sera présent dans les locaux le 20 mars au matin, puis l'après-midi du 5 avril, puis l'après-midi du 20 avril. "C'est important que les citoyens puissent donner leur avis car il y a beaucoup d'idées reçues sur le photovoltaïque", observe Marius Michenaud. "Ce type de démarches est toujours bénéfique."

Tous les renseignements officiels autour de ce projet :

Des explications de la mairie de Pernes-les-Fontaines :

https://www.perneslesfontaines.fr/uploads/media/divers/URBA/urba_Reunion%20publique%2005.05.22%20Pernes.pdf

Le rapport de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe):

https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avismrae_pv_perneslesfontaines84_07nov2022.pdf