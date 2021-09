Un nouveau radar météo à Bollène pour mieux anticiper les inondations

Le radar de Bollène (Vaucluse) permet de mieux lire l'intensité de la pluie lors des épisodes méditerranéens jusque dans les Alpes de Haute Provence, la Drome, l'Ardèche, le Gard et le Vaucluse. La technologie permet d'anticiper la montée possible des cours d'eaux.

Le préfet de Vaucluse a inauguré jeudi 23 septembre le nouveau radar météo de Bollene. L'appareil avait été installé en 1999 après les inondations meurtrières de Vaison-la-Romaine. Cet été, prés de 2 millions d'euros ont été investis pour changer la technologie et permettre à ce radar de mieux lire la pluie dans les nuages jusqu'à 100 km alentours. L'appareil permet ainsi de mieux anticiper les fortes pluies des épisodes méditerranéens.

Lire l'intérieur des nuages jusqu'à 100 km

Philippe Albert, de Météo France, estime que ce nouvel appareil est un outil indispensable pour la prévision et la prévention des catastrophes : "changer de radar permet d'identifier la vitesse des différentes parties du nuages. On pourra caractériser les gouttelettes selon leur taille, leur nature, savoir s'il y a de la glace, de connaitre les mécanismes dans le nuage et donner de meilleurs conseils aux services de prévention des inondations". Philippe Albert précise que "la zone de couverture s'étend sur un rayon de 80 à 100 km jusqu'à la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, le Gard et les Alpes de Haute-Provence. Avec ce radar au pied des zones de montagnes, on est au centre des zones de dangers de pluies intenses du sud de la vallée du Rhône".

Anticiper les pluies intenses

A l'extérieur, rien n'a changé : c'est toujours la même grosse boule blanche au dessus de Bollène mais à l'intérieur de ce radôme, le nouveau radar bande S peut distinguer la taille et la vitesse des gouttes de pluies dans les nuages. "Pour nous, c'est indispensable" assure Yann Labora du service de prévisions des inondations de Vigicrues. "On peut avoir zéro millimètre de pluie à Avignon et 300 à Vaison. Nos modèles mathématiques vont transformer la pluie en débit des cours d'eau. On arrive ainsi à prévoir l'évolution de la montée du cours d'eau à deux, trois ou quatre heures selon les cours d'eau".

A la mission inter-régionale inondation de l'arc méditerranéen, Ghislaine Verrhiest - Le Blanc insiste sur la nécessaire anticipation : "les phénomènes sont extrêmement rapide. On n'est pas à Paris avec des montées des eaux sur plusieurs jours. Certains phénomènes majeurs avec une montée de sept mètres en 15 minutes de crues et 15 minutes de décrue. L'autre clef de l'anticipation, c'est le citoyen. Nous devons être conscients que nous sommes exposés et que nous sommes en capacité d'agir".

Savoir si la route ou la maison va être inondée avec Vigicrues

Le service gratuit Vigicrues propose de télécharger la carte des zones inondables lorsque le cours d'eau déborde. Yann Laborda montre ainsi qu'il faut "cliquer sur l'onglet 'zone inondable' et télécharger la carte de la zone en fonction des hauteurs d'eau. Ca va de 1m05 par exemple à Entrechaux jusqu'à 3 m 05 pour connaitre quelle route ou quel bâtiment pourraient être inondés". Sont déjà disponibles sur Vigicrues les cartes autour de l'Ouveze, l'Aigues et le Rhône.

Le nouveau radar météo de Bollène (Vaucluse) permet d'anticiper les pluies intenses jusqu'à 100 km © Radio France - Philippe Paupert