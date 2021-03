Un nouveau record de chaleur ce mercredi dans l'Ouest de la Bretagne et un risque de neige en début de semaine

Un nouveau record de température pour un mois de mars enregistré ce mercredi 31 mars 2021. C'est à Pleyber-Christ, près de Morlaix, où il a fait jusqu'à 25,9 °C. L'ancien record mensuel était de 23,8. C'était précisément le 20 mars 05.

De la neige annoncée en début de semaine prochaine

Ce mardi 30 mars, plusieurs records de chaleur ont aussi été battus. Mais en revanche, selon Météo France, il pourrait neiger en début de semaine prochaine sur le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Selon Météo France, il y a un risque de pluie et de neige dès la nuit de dimanche à lundi et jusqu'à mardi soir.