Un nouveau séisme ressenti en Guadeloupe

La terre a encore tremblé en Guadeloupe où un séisme "modéré" a été ressenti samedi à 18h47, selon l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe. Le séisme, d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter, avait son épicentre à 104 km au sud-Est de Saint-Barthélémy et à 93 km de profondeur, a indiqué l'Observatoire dans un rapport préliminaire.

Le Centre sismologique euro-méditerranéen a pour sa part estimé la magnitude à 4,6 sur l'échelle de Richter, et indiqué que l'épicentre était situé à 40 km au nord-ouest d'Antigua et Barbuda. En Guadeloupe, plusieurs personnes ont témoigné de la secousse sur les réseaux sociaux mais aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat. Il s'agit du troisième séisme enregistré en Guadeloupe en moins de deux mois. Une secousse de magnitude 5,2 avait été ressentie le 10 septembre, et une autre de 5,1 le 25 septembre.

En savoir plus