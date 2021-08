Un nouvel arrêté sécheresse dans le Loiret, qui suscite l'incompréhension de certains agriculteurs

La préfecture du Loiret publie un nouvel arrêté de restriction des usagers de l'eau, qui concerne plusieurs cours d'eau de l'est du département ayant dépassé leur seuil d'alerte. Et cela alors que le Loiret connaît un été particulièrement pluvieux. Le président de la FDSEA 45 dit ne pas comprendre.

Il pleut, c'est le pire été que nous ayons connu depuis bien des années, et pourtant... La préfecture du Loiret vient de publier un nouvel arrêté sécheresse instaurant des restrictions des usages de l'eau dans le département. C'est le deuxième arrêté en quelques jours, après un premier texte publié fin juillet. Ce nouvel arrêté, daté du 4 août, concerne essentiellement les cours d'eau de l'est du Loiret, qui sont passés pour certains en-dessous de leur seuil d'alerte. Le bassin du Milleron, à l'extrême est du département, est même passé sous le seuil de crise.

Dans les communes concernées, soit 101 communes du Loiret dans les bassins du Solin, du Puiseaux, du Ru de Pont Chevron, de la Trézée et de l'Ousson, en alerte et alerte renforcée, ainsi que dans les bassins de l'Aveyron et du Milleron, en crise, des restrictions des usages de l'eau sont mises en palce : le lavage des voitures est interdit, l'arrosage des potagers limité entre 20h et 8h, et surtout il y a des conséquences pour les agriculteurs, avec des interdictions d'irrigation de 24h.

La FDSEA 45 dénonce une gestion purement administrative des usages de l'eau

Des restrictions beaucoup moins contraignantes que les années précédentes, puisqu'elles sont limitées, et surtout, parce que les précipitations de juillet et du début de ce mois d'août ont permis à la plupart des agriculteurs du Loiret de ne pas avoir à prélever massivement dans les nappes des cours d'eau, cet été pour arroser leurs cultures. Dans les champs, le maïs se porte bien, ils ont même plutôt du mal, pour certains, à terminer la moisson.

Malgré tout, Patrick Langlois, le président de la FDSEA du Loiret et céréalier dans la Beauce, assure ne pas comprendre ces restrictions : "nous mettre des arrêtés sécheresse alors que tout le monde voit qu'on est quasiment en situation d'inondation, c'est complètement ridicule. On se demande si les seuils et les outils de gestion sont les bons, on se dit que c'est une gestion purement administrative, parce que le ministère de l'écologie a mis en garde les préfectures avant l'été, il craignait une nouvelle sécheresse. Sauf que ça n'est pas le cas".

La moyenne des précipitations de juillet pas supérieure à la normale

A cela la Direction départementale des territoires répond qu'elle intervient au titre d'un arrêté-cadre de mai 2021, qui fixait les seuils d'alerte et de crise à partir desquels des mesures de restriction seraient prises, pour chaque cours d'eau. Et que certes il s'agit de chiffres, mais qui se basent sur des observations réelles et des données objectives, fixées pour inciter chacun à la vigilance dans son usage de l'eau.

La carte des restrictions des usages de l'eau dans le Loiret au 4 août 2021 © Radio France - Anne Oger

"Certes il pleut" reconnaît Pierre Grzelec, adjoint à la cheffe du service eau, environnement et forêt de la DDT du Loiret. "Mais d'abord il faut noter que la moyenne des précipitations de juillet se situe dans la normale habituelle. Et ensuite nous sommes en été, cela veut dire que la pluie ne profite qu'à la végétation, contrairement à ce qui se passe l'hiver. Elle reste en surface, cela ne permet pas de recharger les cours d'eau".

La liste des communes concernées par des restrictions d'usage de l'eau dans le Loiret se trouve sur le site de la préfecture du Loiret.