Un nouvel avenir pour la vallée de la Trézence, longtemps menacée par un barrage

En 2003, le Conseil d'Etat annulait un grand projet de barrage qui devait engloutir la petite vallée de la Trézence en Charente-Maritime. Le Département a enfin trouvé quoi faire des 800 hectares de terres rachetées à l'époque. Elles vont être protégées et devenir un espace naturel sensible.

Puyrolland, France

Si le barrage de la Trézence avait été construit, la ferme de l'éleveur Jean-Lou Taunay à Puyrolland (Charente-Maritime) serait aujourd'hui bordée par un grand lac. A la place, un paysage de bocage. Des arbres et des prairies dans lesquelles paissent des vaches laitières. Une exploitation bio depuis cinq ans. Aucun pesticide, exactement ce qu'il faut à cette zone humide, désormais classée espace naturel sensible : "A quelques kilomètres d'ici, on est dans la plaine, mais ici on est complètement dans la verdure, les prairies, savoure Jean-Lou Taunay. Les vaches sont encore dehors, elles pâturent."

Des vaches qui ne consomment que les aliments (céréales, protéines) produits sur l'exploitation. Pas d'intrant venu de l'extérieur, une grande fierté pour l'éleveur de 49 ans : "bien sûr, mes vaches produisent beaucoup moins. Mais globalement je m'y retrouve, parce que j'ai beaucoup moins de charges. Et dans ma tête je suis beaucoup mieux, car je dépends moins de l'extérieur." Alors bien sûr, Jean-Lou Taunay ne compte pas ses heures, mais il se sent en accord avec son territoire. "On a eu l'impression de changer de métier. Mais en fait on n'a rien inventé. On cultive comme le faisaient nos grands-parents."

Jean-Lou Taunay mène son élevage en bio depuis cinq ans. Exactement ce qu'il faut pour les prairies humides de la vallée de la Trézence. © Radio France - julien fleury

Protéger la ressource en eau, en quantité et en qualité

Travailler comme autrefois, c'est un peu le projet global pour la vallée de la Trézence. Réduire la consommation d'eau des productions agricoles, limiter les pesticides pour ne pas polluer le milieu ou l'océan tout proche. Le plan de gestion du Département, validé par l'agence de l'eau Adour-Garonne, doit entrer en vigueur en janvier 2020. Il demande aux agriculteurs de changer leurs pratiques. Pas forcément évident pour Xavier Boucard, 45 ans, un cousin de Jean-Lou Taunay, installé à un kilomètre de là. Xavier est éleveur lui aussi, mais parti sur un modèle intensif incluant une machine à traite automatisée et de lourds investissements.

A ce prix-là, difficile de se passer de pesticides ou de réduire la consommation d'eau : "Par exemple, ils veulent complètement interdire la culture de maïs, gourmande en eau, dans le bassin de la Trézence, explique Xavier Boucard. Sauf que ce maïs est utile pour nos troupeaux, alors comment s'en passer ?" L'agriculteur a le choix : soit transformer ses terres en prairies, mais alors il lui faudra des parcelles supplémentaires. Soit acheter son alimentation à l'extérieur. Dans les deux cas, il aura besoin d'aides financières. "On veut s'adapter, faire au mieux, assure Xavier Boucard. Mais dans ces situations où on a beaucoup investi, on ne peut pas revenir en arrière du jour au lendemain."

L'éleveur Xavier Boucard s'est garé devant un ancien pigeonnier, racheté par le Département à l'époque du barrage. Il pourrait maintenant devenir un centre d'interprétation pour découvrir la Trézence. © Radio France - julien fleury

Remplacer le maïs par des prairies humides

Cela tombe bien. De l'argent il y en a pour la Trézence. L'agence de l'eau a décidé d'en faire un site pilote, pour la protection de la ressource en eau. Le Département lui maîtrise le foncier : déjà plus de 800 hectares achetés à l'époque du projet de barrage, et bientôt 200 hectares supplémentaires constitués de terres particulièrement fragiles, et très intéressantes pour la biodiversité puisque de nombreuses espèces végétales et animales prospèrent dans la vallée. "Je compte beaucoup sur ce qui va se passer dans les dix prochaines années, espère Patrick Picaud, coordonnateur de Nature environnement 17, association environnementaliste partie prenante du projet. Il va y avoir un changement de chefs d'exploitation. Les anciens vont partir à la retraite. Et là, le département a une grosse carte à jouer."

En effet, une commission d'attribution des terres a été mise en place. Patrick Picaud prévient : "elle pourra choisir des personnes vraiment attachées à l'environnement, des jeunes notamment. Et il faut surtout qu'il n'y ait pas d'agrandissement de structures, mais des installations de jeunes." Autre possibilité : recruter des entreprises spécialisées pour l'entretien des espaces les plus sensibles. Ces idées ne plaisent pas beaucoup à Philippe Daubigné, qui suit le dossier pour la FNSEA. Ce céréalier d'Annezay exploite lui-même une dizaine d'hectares sur la Trézence : "Si un ou deux entrepreneurs viennent entretenir le marais pour le compte du département, c'est peut-être viable économiquement et écologiquement. Mais pas humainement."

En cette année de sécheresse, le cours de la Trezence présente de nombreux assecs. Le retour de l'eau dans cette zone de marais inquiète les agriculteurs de la vallée. © Radio France - julien fleury

Quelle place pour les agriculteurs présents ?

Pour Philippe Daubigné, les 70 agriculteurs déjà présents doivent rester au centre du jeu. "Ce sont des familles avec des enfants, elles font vivre le territoire" qui sinon pourrait devenir un désert. Autre sujet qui fâche : les écluses permettant de bloquer l'eau dans les prairies humides. A quelle saison pourra-t-on les ouvrir pour permettre aux agriculteurs d'entrer dans les champs ? Sur tous ces questions, le Département a décidé de se donner le temps. Le plan de gestion de la Trézence va s'étaler sur deux décennies, rappelle Lionel Quillet, vice-président chargé du dossier : "Si vous imposez par volonté drastique, ça ne marchera pas !"

Aujourd'hui, le Département l'assure, il n'y aura pas de passage en force. "Je comprends l'impatience des associations environnementales, assure Lionel Quillet. Mais avec la crise actuelle dans leur secteur, les agriculteurs savent qu'ils faut évoluer, et ils jouent le jeu. Vous savez, renouer le dialogue dans le contexte actuel, ce n'est pas rien. Et là, il y a une confiance." Alors en attendant de voir évoluer les pratiques, une première étape importante attend le conseil départemental : la reconstitution du système de canaux et de fossés, laissé à l'abandon depuis des décennies...

Philippe Daubigné vient de faucher des prairies dans la vallée de la Trézence. Les 70 agriculteurs du secteur veulent être aidés pour faire l'entretien de cet espace naturel sensible. © Radio France - julien fleury

Des premiers travaux viennent de débuter, mais le projet est encore plus ambitieux : redonner à la Trézence ses méandres d'autrefois pour ralentir la fuite de l'eau et éviter l'envasement. Au menu également d'ici deux ans, des chemins piétons et cyclables pour découvrir cette magnifique petite vallée. Les trois millions d'euros déjà votés par l'assemblée départementale n'y suffiront sans doute pas.