Un nouvel avion bombardier d'eau Dash pour la base de la Sécurité civile de Nîmes-Garons

Une très bonne nouvelle dans le domaine de la lutte contre les incendies. La base de la Sécurité civile de Nîmes-Garons va bientôt disposer d'un nouvel avion Dash. Ce gros porteur doit arriver ce samedi matin après un long voyage en provenance du Canada . Ce nouvel appareil porte à cinq le nombre de Dash sur la base de Garons et un sixième devrait être livré d'ici la fin de l'année.

Vous avez sans doute déjà aperçu dans le ciel la silhouette si caractéristique de cet énorme avion blanc et rouge avec son nez crochu quand les incendies font rage dans le Gard. Le Dash, c'est un véritable monstre volant : plus de 30 mètres de long, presque autant d'envergure et une très grande capacité puisqu'il peut embarquer plus de 10.000 litres d'eau ou de produits retardants, soit quatre tonnes de plus que le Canadair.

Le Dash est également très rapide et peut voler à 670 km/h. Cela lui permet par exemple de parcourir la distance Nîmes-Bordeaux en une heure, c'est à dire deux fois plus plus vite qu'un Canadair. Un atout non négligeable puisque, même si les bombardiers d'eau sont basés à Garons, ils peuvent être amenés à intervenir partout dans le pays.

Les Dash remplacent d'autres avions célèbres, les Tracker, cloués au sol depuis le printemps dernier en raison de leur vétusté. C'est aux commandes d'un de ces appareils que le pilote Franck Chesneau avait perdu la vie en août 2019 lors des terribles incendies de Générac.