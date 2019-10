Un nouvel endroit pour déposer les déchets de chantier en Côte-d'Or

Chevigny-Saint-Sauveur, France

En complément du centre de tri de Valmy, dédié aux déchets issus de la collecte des particuliers, le centre de tri REVAL de Chevigny-Saint-Sauveur permet désormais à tous les professionnels du bassin dijonnais d'apporter leurs déchets en métal. Cela concerne les métaux ferreux et non ferreux. Chaque objet est pesé et acheté en fonction de son poids et de la nature du métal.

Hervé Dez, directeur régional de Suez Recyclage & Valorisation en Bourgogne-Franche-Comté pour le "service aux entreprises" © Radio France - Christophe Tourné

Les professionnels (artisans, PME, auto-entrepreneurs) repartiront aussitôt avec un chèque ou un bon "rachat matières". Ils seront aussi assurés de la valorisation de leurs métaux dans un cadre légal. Les prix d"achat sont revus chaque semaine, en fonction des cours des métaux. Un minimum de 10 kg est demandé.

Le centre de tri REVAL est situé au 1, rue Konrad Adenauer à Chevigny-Saint-Sauveur. Tel : 03.80.48.15.70

Le centre de Tri REVAL © Radio France - Christophe Tourné

Des déchets compactés en cubes d'une tonne © Radio France - Christophe Tourné

Un camion chargé de collecter les déchets dans les industries locales © Radio France - Christophe Tourné

Le site valorise les papiers, cartons, ferraille et surtout le plastique. Il est notamment équipé d'un broyeur dédié au traitement des plastiques durs. Les matières plastiques sont transformées en fins copeaux; stockés dans des "big bags" puis revendus à des plasturgistes, ce qui permet de réemployer ce matériau dans différentes filières de recyclage.