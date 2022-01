Un nouvel épisode de pollution aux particules fines sur le Nord-Isère et le bassin lyonnais

Le froid est loin d'améliorer la qualité de l'air du Nord-Isère et du bassin lyonnais. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes décrit des conditions "favorables à l'accumulation et aux émissions des polluants atmosphériques et en particulier des particules fines." La situation devrait se dégrader au moins jusqu'au week-end des 15 et 16 janvier.

Une vigilance jaune est donc activée dans le Nord-Isère et sur le bassin lyonnais à partir du vendredi 14 et la préfecture de l'Isère déclenche la procédure d'Information-Recommandation.

Eviter le sport à l'extérieur et ralentir sur la route

Recommandations aux personnes sensibles et vulnérables :

• Éloignez vous des grands axes routiers aux périodes de pointes

• Éloignez vos enfants de la pollution automobile

• Limitez les sorties durant l’après-midi (13h-20h)

• Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air, celles à l’intérieur peuvent être maintenues

• En cas de symptômes ou d’inquiétudes, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin.

Recommandations aux usagers de la route :

• Utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants : vélo, transports en commun, covoiturage, etc. Pour les entreprises, adapter les horaires de travail, faciliter le télétravail

• S’abstenir de circuler avec un véhicule de norme inférieure ou égale à EURO 3 et/ou dont la date d’immatriculation est antérieure au 1er janvier 2006 (hormis les véhicules d’intérêt général visés à l’article R 311-1 du code de la route)

• Éviter la conduite agressive ; entretenir régulièrement son véhicule

• Abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h.

• Abaisser sa vitesse à 70 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est égale à 80 km/h.

Il est également recommandé de maîtriser la température de son logement (chauffer sans excéder 18°C) et de ne pas utiliser d'outils non électriques pour les travaux d'entretien ou de nettoyage.

La préfecture demande aux agriculteurs de reporter les opérations d'écobuage et de suspendre celles de brûlage à l'air libre de sous-produits agricoles. Les industriels sont invités à mettre en œuvre des dispositions de nature à réduire les rejets atmosphériques et à reporter certaines opérations émettrices de particules et oxydes d'azote.