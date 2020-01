Au Grau-du-Roi, un nouvel espace naturel sur le site de l'ancien sanatorium

Après un an et demi de travaux, le site de l'ancien hôpital du Grau-du-Roi est déblayé, désamianté et verdi. Depuis ce dimanche, un jardin vert de 7 hectares fait face à la mer. Un local spécialement conservé accueillera les chercheurs dans le secteur marin.

Le Grau-du-Roi, France

La balade commence à 11 heures, sous le soleil gardois. Ce dimanche, près de 500 curieux assistent à l'inauguration de la nouvelle promenade de dunes, au bord du littoral du Grau-du-Roi. La plupart des visiteurs redécouvrent les lieux, ébahis. "La dernière fois que je suis venue, il y avait un un amas de bâtiments en ruine" se souvient Bernadette, qui habite la commune depuis 42 ans.

Ces bâtiments en ruine appartenaient à l'ancien sanatorium du Grau-du-Roi, qui longeait la plage du Boucanet. Les bâtiments abandonnés ont été détruits, désamiantés, et ont laissé place à des plantations d'arbustes. Les travaux ont duré plus d'un an et demi.