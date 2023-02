Un nouvel herbicide bientôt interdit, "on est sur la bonne voie" pour Alsace Nature

Après les néonicotinoïdes, c'est au tour du S-métolachlore d'être dans le viseur : cet herbicide très utilisé par les agriculteurs en France devrait être prochainement interdit. L'Agence française de sécurité sanitaire (ANSES) l'a annoncé mercredi 15 février. En cause : la présence de dérivés de ce produit à des taux supérieurs aux normes fixées par la législation européenne dans des eaux souterraines, en Alsace notamment. Cet été, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont pris des arrêtés pour autoriser la distribution d'eau malgré ces taux d'herbicide supérieurs aux limites autorisées.

Pas d'interdiction ailleurs en Europe

La nouvelle de cette interdiction satisfait donc l'association Alsace Nature, qui avait contesté ces arrêtés. "On va dans le bon sens", réagit Daniel Reininger, le pilote du réseau "eau" de l'association. "Cela faisait un bon bout de temps qu'on réclamait l'interdiction de ce produit, parce qu'on connaît les problèmes qu'il pose. On a commencé à voir les premières contaminations de l'eau destinée à la consommation humaine il y a quatre ans. Pour nous il fallait retirer ce produit qui a une rémanence très forte dans l'eau, il y reste très longtemps".

"On va s'adapter", réagit de son côté Fabien Metz, vice-président du syndicat agricole FDSEA du Bas-Rhin. "Mais on regrette que cette interdiction ne soit pas décrétée au niveau européen. Nos collègues espagnols ou italiens pourront continuer à utiliser cet herbicide, cela entraîne une distorsion de la concurrence". L'agriculteur installé à la Wantzenau estime "pouvoir travailler sans" le S-métolachlore, "mais on aurait souhaité que cette interdiction s'accompagne d'un suivi technique, et de propositions pour nous les agriculteurs".

Maïs, tournesol et soja

"Je comprends que la société ait des attentes plus fortes vis-à-vis des herbicides, mais il faut que la recherche puisse nous accompagner, il faut de l'innovation technique pour pouvoir concilier la baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires avec la production dans un système concurrentiel avec d'autres pays", ajoute Fabien Metz.

Avec 1.946 tonnes par an, "le S-métolachlore est l'une des substances actives herbicides les plus utilisées en France", explique l'Anses, essentiellement dans les cultures du maïs, du tournesol et du soja. Après usage dans les champs, cette substance se dégrade en des dérivés chimiques, des "métabolites", qui se retrouvent dans les sols, les eaux de surface et eaux souterraines.