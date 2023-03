Un nouvel outil lancé en PACA pour connaître au mètre près la pollution près de chez vous

Jusqu'à maintenant, il était possible de connaître la pollution de notre ville grâce à sa couleur affichée sur la carte de France, en rouge ou en vert par exemple. Désormais, AtmoSud propose un outil bien plus précis dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur : ICAIRh . Cet indice est capable d'indiquer, heure par heure et rue par rue, la pollution présente dans chaque rue de la région.

ⓘ Publicité

Connaître la pollution dans votre rue

L’indicateur ICAIR prend en compte le cumul des 4 différents polluants (PM10, PM2.5, O₃ et NO₂) pour calculer une valeur unique d’évaluation de la qualité de l’air. Le fait de considérer la somme des 4 polluants permet de bien évaluer l'exposition de chacun à la pollution.

Un exemple de données affichées lorsque l'utilisateur rentre son adresse - AtmoSud

ICAIRh est un indicateur horaire qui propose à l'utilisateur des données précises sur un lieu recherché. Il traduit, heure par heure, la pollution sur l'ensemble du territoire régional. Cet indicateur horaire reprend les seuils de l’indice européen en ajoutant donc le principe du cumul.

Un code couleur pour adapter ses activités en extérieur

Un code couleur a été mis en place pour permettre aux Provençaux de programmer ses activités selon le niveau de pollution : du turquoise, avec une bonne qualité de l'air, au violet, indiquant une très mauvaise qualité.

Le code couleur mis en place pour adapter ses actvités - AtmoSud

A la base, l’indice Atmo proposait une valeur pour l’ensemble d’une ville, pourtant, la pollution n’est pas homogène. L'indice ICAIR a une résolution spatiale de 25m, c’est-à-dire, des carrés de 25m de côté sur toute la région. Cette information montre donc mieux la distribution spatiale de la pollution.