Un observatoire pour évaluer la destruction des haies bocagères en Mayenne

"Le bocage, c'est l'histoire du département". Voilà comment Olivier Richefou, président du Conseil départemental de la Mayenne, a introduit la grande "Assemblée du bocage". Dans la foulée, le département a annoncé la création d'un observatoire du bocage. De nombreuses associations et acteurs locaux réclamaient une instance qui évalue l'état du bocage dans tout le département car il n'existe pas de chiffres concrets et précis sur les haies bocagères. Pourtant, sur le terrain, les associations alertent sur des destructions régulières du bocage.

Jean-Marc Lalloz est le coordinateur de l'association Bocage 53 © Radio France - Julien Prouvoyeur

C'est le cas de l'association "Bocage 53" et de son coordinateur Jean-Marc Lalloz. Dans sa voiture, il s'arrête le long d'une longue départementale, près de Meslay-du-Maine. Sur la droite, il prend en photo des souches d'arbres abandonnées près d'une exploitation agricole. "Vous voyez les dégâts que ça représente d'un point de vue biologique, et puis ce n'est pas des petits arbres, c'est vraiment de la haie bocagère dans toute sa splendeur", se désole Jean-Marc Lalloz.

Sur cette prise de vue aérienne, l'association "bocage 56" a identifié les haies arrachées. Cela correspond à plus de 635 mètres de haies. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Il n'est pas venu ici par hasard. Devant lui, les tracteurs continuent leurs allers-retours, tractant des remorques chargées de broussailles et de terre. Dans sa main, il tient une vue aérienne de la zone. "Toutes les haies qui gênaient sur la superficie de la parcelle ont été abattues. Il y en a pour 700 mètres. Et ce n'est pas de petites haies, pas des ronciers !", s'agace le défenseur du bocage. Mais il ne pointe pas du doigt les agriculteurs, des autorisations peuvent être délivrées par les communautés de communes pour détruire des haies et en contrepartie, les agriculteurs doivent replanter la même distance de haies.

Un drame écologique

Pour les associations environnementales comme pour "Bocage 56", c'est surtout un problème environnemental : "on supprime la biodiversité. Ça, c'est des dizaines de milliers d'oiseaux qui ne seront pas là. Tous les insectes. Et en plus, on a supprimé La Prairie. Vous avez vu, c'est tout rouge, c'est du glyphosate. Tout ça, c'est complètement une absence de conscience du long terme, biologiquement parlant. Environnementalement parlant, c'est une catastrophe."