Un oléoduc sous Grenoble : le vaste canular mené par des militants écologistes

C'est un canular qui a fait beaucoup réagir, ce lundi, à Grenoble. Des militants écologistes ont fait circuler de faux courriers d'expropriation pour dénoncer un vaste chantier d'oléoduc, censé passer sous la ville. Une fausse information parfaitement organisée.

ⓘ Publicité

Le faux courrier d'expropriation, transmis à notre rédaction, demandait aux habitants de quitter leur domicile, d'ici un mois. - Anonyme

Ils s'appellent Valentin, Mélanie... du moins, c'est comme cela qu'ils se présentent dans les mails qu'ils nous ont adressés à la rédaction de France Bleu Isère, "surpris, choqués", disent-ils, de découvrir dans leurs boîtes aux lettres un courrier d'expropriation qui leur demande de quitter les lieux, dans un mois, pour permettre l'installation d'un projet d'oléoduc, avec le logo officiel de l'Etat et celui d'une société Wecop qui serait affiliée au groupe Total.

Un faux projet d'oléoduc à travers la France

La supercherie va encore plus loin, avec un site internet au nom de cette société Wecop , qui explique ce projet : une pipeline qui partirait des Pays-Bas, pour rejoindre Valenciennes et traverser toute la France, du Nord au Sud,

en passant par les raffineries, à Gonfreville, à Feyzins, jusqu'à Fos sur Mer, et qui traverserait des parcs naturels régionaux, dans le Morvan, dans le Vercors.

Tout cela est faux, bien sûr, du moins chez nous, en France, parce qu'un tel projet existe bel et bien, en Afrique de l'Est. C'est le projet Eacop du groupe Total, une "bombe climatique" pour les militants qui voulaient surprendre pour faire savoir ce qui se prépare là-bas, pour la nature, la faune, les habitants.

Eacop en Ouganda et en Tanzanie, c'est un méga-projet d’oléoduc, mené par Total et dénoncé par les écologistes,

parce qu'il traverse des zones protégées, parce qu'il devrait émettre des dizaines de millions de tonnes de CO2 par an,

pour extraire 200 000 barils de pétrole par jour.

Comment réagiriez-vous, si l'on faisait la même chose chez vous ?

Au fond, les militants ont posé cette question aux Grenoblois : Comment réagiriez-vous, si l'on faisait la même chose chez vous ? Si l'on vous expropriait pour du pétrole ? Si l'on portait atteinte à vos espaces naturels ?

Un faux panneau de déclaration préalable avait été accroché, rue Thiers, à Grenoble. © Radio France - Baptiste Bozon

Pour faire comprendre, ils ont choisi de surprendre, et ils ont mis les moyens : de faux courriers d'expropriation, un site internet, des réseaux sociaux, et dans les rues de Grenoble de faux panneaux à s'y méprendre, des permis de démolir, des déclarations préalables sur les façades et sur les grilles des immeubles, et même à certains endroits des lignes au sol, comme si les travaux étaient déjà en préparation.