Un ours découvert mort en Haute-Garonne, la piste criminelle exclue

Un jeune ours d'un an et demi a été découvert sans vie dans un canyon le dimanche 19 juin sur la commune de Melles. C'est le procureur de la République de Saint-Gaudens qui en fait état dans un communiqué ce 21 juin. C'est dire si le sujet est sensible, même si dans ce cas précis, la mort de l'animal semble extérieure à toute intervention humaine.

Enquête ouverte par le parquet

L'Office français de la biodiversité a aussitôt été saisi par le parquet, et une enquête ouverte pour destruction non autorisée d'espèce protégée.

Les investigations de l'OFB ont permis d'établir que l'ours s'était battu avec un congénère ou un autre animal. L'homme n'est donc pour rien dans la mort du plantigrade.

En Ariège voisine, la justice se penche toujours sur les circonstances de la mort d'une ourse en novembre 2021, tuée par un chasseur. Il y a environ 70 ours dans les Pyrénées.