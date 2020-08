VIDEO- Un ours filmé pour la première fois en Andorre dans un secteur de randonnée

L'ours a été filmé dans un secteur fréquenté par les randonneurs à la frontière entre l'Andorre, l'Espagne et la France, à plus de 2.500 mètres d'altitude. L'auteur de la vidéo était à à peine 400 mètres de l'animal.

Les images sont filmées de très prés. Sergi Gastó, la randonneur andorran qui est tombé sur cet ours à la fin du mois de juillet était à à peine 400 mètres du plantigrade lorsqu'il a tourné la vidéo. On voit l'ours en train de remonter une pente tranquillement, avant de d'éloigner en accélérant la cadence. Les images ont été tournées dans un secteur fréquenté par les randonneurs, en contrebas du pic Sanfons (2889 mètres). Le lieu est en territoire andorran, mais tout prés de la frontière avec l'Espagne et la France (sur le versant ariégeois). C'est la première fois qu'un ours est ainsi aperçu sur le versant andorran des Pyrénées.

J'étais avec un ami chasseur, nous n'avons pas eu peur, nous avons simplement été très surpris. C'est la première fois que je vois un ours" (Sergi Gastó)

Interrogé par le principal quotidien de la principauté le Diari d'Andorra, l'un des responsables du Cos de Banders (organisme rattaché au ministère andorran de l'environnement qui assure la protection de la faune et de la flore) explique qu'au vu des images, il s'agit d'un jeune animal qui était à la recherche de nourriture et notamment de viande et "qu'il s'apprêtait certainement à chasser le mouflon", très présent dans ce secteur. Le responsable andorran lance un appel aux randonneurs pour qu'ils évitent de déranger les ours. Il assure que la plantigrade en question est suivi et contrôlé, en partenariat avec les agents ruraux dépendant des autorités catalanes.