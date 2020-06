Un ours tué par balle en Ariège : l'Etat va porter plainte

La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a annoncé ce mardi 9 juin via son compte Twitter qu'un cadavre d'ours tué par balles avait été découvert en Ariège. L'ours étant une espèce protégée, l'Etat a décidé de porter plainte, explique la ministre. La préfète de l'Ariège, Chantal Mauchet, s'est rendue sur place pour constater les faits. Les ours sont environ 50 dans les Pyrénées selon les autorités (52), et en grande majorité en Ariège (une quarantaine) leur présence reste fortement contestée. Par exemple, le "plan ours" 2018-2028 a été abandonné par le gouvernement après des manifestations d'éleveurs, alors qu'il prévoyait des lâchers d'ours pour renforcer la population. La semaine dernière, les ministres de la Transition écologique et solidaire et de l'Agriculture avaient d'ailleurs annoncé une enveloppe de 500.000 euros supplémentaires pour la cohabitation entre éleveurs et ours.

Les associations réclament le "remplacement" de l'ours abattu

"C'est de la consternation, de la colère qu'on ressent", réagit au micro de France Bleu Occitanie Alain Reynes, directeur de l'association Pays de l'ours. L'association demande à la ministre de confirmer que "tout ours qui meurt de cause humaine est remplacé", comme le gouvernement s'y était engagé. "Si le gouvernement ne le fait pas, il donne raison aux braconniers qui utilisent la violence pour faire passer leurs idées" ajoute-t-il. Pays de l'ours, mais aussi l'association FERUS, comptent porter plainte. "Il y a des menaces depuis des années, c'est un risque potentiel", a regretté Patrick Leyrissoux, un des administrateurs de FERUS. "