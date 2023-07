Un outil simple pour connaître les restrictions d'eau sur votre commune

Nyons et la rivière d'Eygues (Drôme)

Face aux épisodes de sécheresses successives en Drôme et en Ardèche mais aussi à l'échelle nationale, le Gouvernement a mis en place un nouveau site internet nommé VigiEau qui peut vous permettre d'y voir plus clair dans le détail des restrictions des usages de l'eau en vigueur dans votre commune. Il suffit pour cela de taper le nom du site internet dans votre moteur de recherche, puis votre adresse. Le niveau de restriction ainsi que ce qui est autorisé de faire ou non est entièrement détaillé. Pour l'instant VigiEau contient seulement des informations à destination des particuliers avant une prochaine mise à jour pour permettre aux professionnels de pouvoir également connaitre l'état des restrictions des usages de l'eau.

Site internet de VigiEau pour mieux connaître les restrictions des usages de l'eau - Gouvernement français

Des conseils pour mieux utiliser la ressource sont également disponible sur le site internet.

De nouvelles restrictions dans la Drôme

Le Comité départemental « Ressource en Eau » s’est réuni ce jeudi 27 juillet pour examiner la situation hydrologique du département de la Drôme. La ressource en eau du département se dégrade. Trois secteurs du département passent au niveau alerte sècheresse. Il s'agit des secteurs de la Drôme (Crest, Livron-sur-Drôme, Luc-en-Diois) , de la Plaine de Valence et de l’Aeygue (Nyons, Cornillon-sur-l'Oule) passent au niveau alerte.

Pour ces secteurs placés en alerte ou en alerte renforcée, les particuliers, les industriels et les agriculteurs sont soumis à des restrictions :

mise en place de tours d’eau pour les agriculteurs privilégiant les arrosages nocturnes,

l’interdiction d’arroser les pelouses, espaces verts, et espaces sportifs aux heures les plus chaudes de la journée (selon le niveau de restriction de 11h à 17h, de 7h à 19h, ou totalement interdit),

l’interdiction de laver les véhicules hors des stations de lavage, à l’exception des obligations réglementaires (véhicules sanitaires ou alimentaires), techniques (bétonnières…) et véhicules appartenant à des organismes liés à la sécurité,

l’interdiction de remplir les piscines (hors première mise en eau après travaux), la remise à niveau restant autorisée,

la fermeture des fontaines sauf celles fonctionnant en circuit fermé.

Le secteur de la Galaure, Drôme des Collines restent en alerte renforcée, celui de Royans Vercors est maintenu en vigilance, celui du Roubion Jabron est maintenu en alerte renforcée, celui de la Berre est maintenu en alerte renforcée, celui de la Méouge est maintenu en vigilance. Le secteur du Lez est maintenu en alerte renforcée.