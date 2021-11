Un pacte d'associés signé pour les éoliennes "citoyennes" d'Andilly les marais

Ce jeudi à la conférence des maires, un pacte d'associés a été signé entre la mairie d'Andilly et d'autres acteurs, dont une association qui soutient des habitants pour se former sous le statut de société citoyenne. C'est la première initiative du genre en Charente-Maritime.

Des grands champs verdis par la pluie, quelques éoliennes au loin, une grande antenne téléphonique, des lotissements et des fermes. Voici le paysage dans lequel doivent s'implanter trois éoliennes à Andilly. Ce jeudi, un pacte d'associés a été signé entre la mairie d'Andilly, la communauté de communes d'Aunis, l'entreprise Valorem, le fonds d'investissement Terra Energies et l'association À nous l'énergie.

Une grande avancée pour ce projet qui a vu le jour en 2017. Le but est d'intégrer les habitants à la gestion du futur parc éolien, mais surtout dans une démarche globale d'intérêt pour les énergies autour de la commune.

Lieu d'implantation prévu pour l'une des trois éoliennes de ce projet © Radio France - Matthieu Bonhoure

Chercher le compromis

Les habitants qui intégreront cette société citoyenne pourront avoir un poids plus important sur les décisions de l'exploitant. En signant ce pacte, les cinq associés devront trouver des solutions communes pour avancer. "Par exemple, Valorem voulait quatre éoliennes, finalement on s'est orienté vers trois", explique le maire de la commune, Sylvain Fagot.

"Il faut avoir du contrôle sur ces projets face aux entreprises privées, abonde le premier édile. Les habitants auront 31% des parts dans cette société de gestion." Une proportion importante dans le capital qui permettra aux habitants de la commune de piloter les projets énergétiques au plus proche de chez eux.

À la mairie d'Andilly, on se réjouit de cette initiative qui doit permettre d'inclure les habitants dans la gestion de l'énergie © Radio France - Matthieu Bonhoure

Un engagement

Pour le moment, cette société n'existe pas encore. Elle doit voir le jour l'année prochaine, mais une dizaine d'habitants est déjà engagée dans ce processus chronophage. Ils n'ont pas encore décidé si ce parc éolien sera validé, mais il y a de grandes chances que ce soit le cas.

"Je préfère avoir des éoliennes plutôt qu'une centrale nucléaire", lâche Jérôme. Cet habitant fait partie de ce groupe. Rien n'est tranché pour l'avenir des éoliennes, et il insiste pour expliquer qu'il ne parle pas au nom du groupe entier. "C'est évident pour moi", répond-il quand on lui demande si cet investissement est un engagement. Une question de prendre part plus activement à la lutte contre le dérèglement climatique.

Convaincre les habitants

Mais face au futur site d'implantation, tout le monde n'est pas convaincu. Depuis chez elle, Martine aura une vue imprenable sur les éoliennes et leur mât de 135 mètres de hauteur. "Je me demande quel est l'avantage des éoliennes au nombre de KWh qu'elles émettent, demande-t-elle. En sachant qu'elles ne sont pas éternelles, il faudra les faire disparaître et qui va payer ?"

Ces grands engins ont une durée de vie estimée d'une vingtaine d'années. "On commence à être cernés", s'emporte Martine en pointant du doigt d'autres éoliennes un peu plus loin. Un collectif d'opposition à ce projet a vu le jour et ce dernier ne veut rien lâcher. Quelques maisons plus loin, face à un champ, Franck souffle : "On est un petit peu obligé de passer à ces choses-là, on demande à être écologique il faut bien les mettre quelque part."

Les habitants intégrés au processus ne semble pas être la solution miracle pour ces engins. Pourtant les mâts continuent de pousser à travers les différentes zones.