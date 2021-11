VIDÉO - un pan de berge s'effondre sur l'île de Nantes, des riverains en colère

Les images sont impressionnantes. Depuis quelques jours, les piétons passant par le Pont Pirmil pour se rendre sur l'île de Nantes sont nombreux à regarder le rivage. Avec des regards parfois stupéfaits, comme celui de Christelle, qui "n'avait jamais rien vu de tel ici".

Un pan de berge effondré

Et pour cause, un pan entier de la berge s'est effondré sur une cinquantaine de mètres quartier Mangin à Nantes dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 novembre. Le glissement de terrain n'a pas fait de victime. Une canalisation d'eau usée a été rompue selon Nantes Métropole. Deux anciens murs de soutien de la berge se sont en fait effondrés, entrainant avec eux le terrain derrière.

Avant même l'incident, la métropole avait déjà établi un périmètre de sécurité le long de la berge concernée, justement par crainte d'un effondrement. Une riveraine avait en effet appelé le matin-même les services des espaces verts pour les alerter d'un affaissement de terrain.

Un effondrement prévisible pour les riverains

Même si des habitants du quartier comme Karine sont "très étonnés" d'apprendre que la berge s'est littéralement effondrée, d'autres en revanche paraissent nettement moins surpris. Daniel habite par exemple dans un immeuble avec vue sur la berge, à une dizaine de mètres du lieu de l'incident. "Il y a six ans de ça, sur la même promenade, il y avait une petite partie qui s'était déjà effondrée. Ça se voyait que l'ouvrage était fatigué".

Sur son portable, Daniel nous montre des photos envoyées par un ami qui habite le même immeuble. Des photos de la berge avant qu'elle ne s'effondre. "On peut bien voir que le mur qui longe la promenade est carrément affaissé", selon le retraité. "Ce qui est fait est fait, maintenant les dégâts sont là, et pour les travaux, ça risque d'être très long".

Devant les immeubles des riverains, des bouts de canalisation pour le chantier en cours. © Radio France - Marius Delaunay

Des travaux à durée indéterminée

Et Daniel est plutôt perspicace. Contactée, Nantes Métropole nous confirme qu'elle n'a encore aucune durée précise pour les différents chantiers le long de la berge. La priorité est pour l'instant donnée à l'urgence et au remplacement de la canalisation d'eau usée qui s'est rompue durant l'effondrement. En parallèle, des analyses sont en cours pour jauger tout le sous-sol des environs et détecter d'autres failles ou fissures.

Une chose est certaine, les chantiers vont encore durer longtemps, sans durée précise pour l'instant. Et durant tout ce temps, le périmètre de sécurité sera maintenu, avec interdiction de s'approcher des bords de Loire. Nantes Métropole assure également qu'il n'y a aucun risque d'effondrement pour l'immeuble situé à une dizaine de mètres de la berge écroulée, puisqu'il repose sur des pilotis.

Des chantiers sont en cours le long de la berge effondrée. © Radio France - Marius Delaunay

"Ça me fait mal au cœur"

Durant des semaines, voire des mois, les riverains vont donc devoir faire avec le bruit et la proximité des chantiers. Des travaux qui remplacent désormais les sportifs et les promeneurs qui venaient habituellement se balader le long de la berge. Pour une autre riveraine, Jeannine, c'est même dur à avaler. "Ça me fait mal au cœur, j'avais justement acheté cet appartement pour la vue sur la Loire", confie la retraitée. "Des voisins avaient fait un jardin avec des fleurs sur cette berge, c'était vraiment joli. Maintenant tout est saccagé".

Reste maintenant à voir par quoi la berge effondrée sera remplacé. Encore trop tôt pour faire des prévisions selon Nantes Métropole, qui traite d'abord l'urgence et attend maintenant le résultat des analyses de terrain. Ce n'est qu'à partir de ces résultats que les premiers plans de reconstruction pourront être élaborés pour repenser cette partie des bords de Loire.