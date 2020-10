Urrugne : Belharra se réveille, la falaise s'effondre !

L'Atlantique continue de grignoter la côte. Jeudi après-midi, aux alentours de 16 heures, un énorme pan de la corniche s'est effondré sur la commune d'Urrugne, à quelques mètres de la route qui relie Hendaye à St-Jean-de-Luz. Les photos, prises par un photographe amateur, sont impressionnantes.

"On a frôlé la catastrophe, on a évité un drame humain" avoue le maire Philippe Aramendi. En effet, quelques heures plus tôt, des dizaines et des dizaines de badauds s'étaient amassés à cet endroit - à la faveur de la météo - pour admirer la vague de Belharra, qui s'était réveillée la veille. L'élu, alerté vers 17 heures par les services de sécurité, s'agace de certains comportements : "il y avait des gens qui faisaient peu cas de la sécurité et c'est bien dommageable. Les véhicules étaient garés un peu partout, les policiers municipaux ont dû intervenir à plusieurs reprises.... la responsabilité des gens laisse à désirer dans ces cas-là."

L'astreinte technique du département des Pyrénées-Atlantiques a été contactée, le secteur est désormais interdit d'accès.