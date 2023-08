Un parasite minuscule menace les abeilles en Sarthe, des essaims décimés

Il est moins connu du grand public que le frelon asiatique alors qu'il est le principal prédateur des abeilles, selon le Groupement de défense sanitaire apicole de la Sarthe : le varroa, un acarien, menace les essaims du département. Ce parasite minuscule peut détruire les ruches.

Forte mortalité

Apiculteur de loisir, Éric a quelques ruches chez lui. Il a profité de la Fête du miel et des confitures organisée à l'Arche de la Nature ce dimanche 20 août pour se renseigner sur le varroa. "Je fais des traitements tous les ans, je voulais être sûr de ce que je faisais en posant quelques questions", raconte-t-il à France Bleu Maine. "Ce sont des lanières qui sont imbibées d'un produit et donc les abeilles passent dessus, ce qui tue l'acarien".

Nicolas utilise le même traitement pour ses ruches. Il est apiculteur à Ségrie, dans le nord Sarthe. Il a été confronté au varroa en 2021. "On était arrivé à 60 colonies, on en a hiverné 60 et on en a sorti 24 de l'hivernage. Maintenant, je fais un peu plus attention. Je traite un peu plus mes colonies". La présidente du Groupement de défense sanitaire apicole, Catherine Trouillet, est formelle : "Ça décime des colonies. C'est le principal prédateur de l'abeille".

Un appareil à 2500 euros

Cette année, ils ont investi dans une nouvelle technologie pour sauver les abeilles sans produits chimiques : le varroa controller, un caisson qui tue l'acarien grâce à la chaleur et à l'humidité. "L'abeille supporte très, très bien les 42 degrés alors que la varroa, pas du tout", explique Catherine Trouillet. "Et quand on ouvre le caisson, souvent, on trouve les varroas dans le fond et des abeilles qui ont émergé, qui sont en train de voler, et pour qui la vie est belle". Un appareil qui coûte tout de même plus de 2500 euros.