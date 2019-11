Un parc de panneaux solaires à côté de l'usine Knauf à Illange

Moselle, France

Une centrale solaire doit prochainement voir le jour sur la Megazone d'Illange, à côté de l'usine de fabrication de laine de roche Knauf qui a récemment démarré sa production.

Illange et Farebersviller

Deux permis de construire ont été déposés par EDF Renouvelable, filiale d'EDF pour les énergies solaires et éoliennes. Le projet porterait sur un parc de 47 hectares, pour un potentiel de quelques 235.000 modules solaires. Les détails de ce dossier seront dévoilés ce jeudi lors d'une présentation officielle par le groupe énergétique et le Conseil Départemental de la Moselle, propriétaire du terrain, qui doit également annoncer un autre projet similaire sur la commune de Farebersviller.

EDF Renouvelable est déjà présent en Moselle, avec sites d'éoliennes à l'Est du département, mais il ne possède pas de parc solaire. Son plus proche se situe sur l'ancienne base aérienne 136 de Toul-Rosières, à Rosières-en-Haye (Meurthe-et-Moselle). Il s'agit de la plus grande centrale de France avec 300 hectares et 1,5 millions de panneaux qui produisent l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 55.000 habitants.