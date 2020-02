Un parc éolien caritatif en préparation à Songy

La société Calycé Développement prévoit l'installation de six éoliennes, en 2021. Tous les bénéfices seront reversés à trois associations caritatives du département : Vaincre la Mucovisidose, Roseau et l'institut de cancérologie Jean Godinot.

Songy, France

C'est une nouvelle qui va faire du bien à la trésorerie de ces associations. La société Calycé Développement a annoncé la signature d'un engagement qui prévoit l'installation d'un parc éolien, courant 2021, dans la commune de Songy, dans la Marne. Elles viendront compléter un parc de 13 éoliennes déjà existantes. Tous les bénéfices liés à la production d'électricité, seront reversés aux trois associations champenoises. Pour Michel Rousseaux, président de l'association Roseau, cet apport de trésorerie est le bienvenu : " C'est génial ! On va pouvoir continuer à financer la Maison de parents du CHU ".

Le choix de ces associations n'a pas été facile pour Dorothée Frisch-Gauthier, associé fondatrice à Calycé Developpement : " C'est le cœur qui a parlé et on voulait vraiment faire du local ". Avant tout, le projet se veut participatif : chaque citoyen peut apporter sa pierre à l'édifice. Si vous donnez 100 euros, vous toucherez 6€. Plus votre mise de départ est importante, plus vous toucherez. 500 000€ sont nécessaires pour mener le projet à son terme. Pour participer, la société va mettre en place une plateforme de financement participatif.

Le projet a été mené en lien avec la mairie de Songy. Les habitants ont aussi été informés de la mise en place de ces éoliennes. Elles seront situées à 1500 mètres des premières habitations, soit trois fois la distance réglementaire. Calycé Developpement attend désormais le permis de construire et espère débuter les travaux en 2021.