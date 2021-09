Un parc photovoltaïque d'ampleur inauguré à Ambillou et Sonzay

Un parc de plus de 100.000 panneaux photovoltaïques, disposés sur deux terrains à Ambillou et Sonzay, a été inauguré ce mercredi. Un projet porté par Bruno Cheuvreux, non pas en sa qualité de maire d'Ambillou, mais en tant que propriétaire des terrains utilisés. Et il ne compte pas s'arrêter là.

Les plus de 100.000 panneaux photovoltaïques s'étalent sur deux parcs, à Ambillou et Sonzay

Une nouvelle centrale de panneaux photovoltaïques a été inaugurée en Indre-et-Loire, plus précisément à Ambillou et Sonzay. Plus de 100.000 panneaux photovoltaïques installés sur deux terrains, au beau milieu des bois. Un paysage transformé par la volonté d'un homme : Bruno Cheuvreux, maire d'Ambillou, notaire réputé et surtout propriétaire forestier. C'est à ce titre qu'il a mis à disposition 44 de ses 200 hectares de terrain afin de réaliser ces "Champs solaires de Touraine".

Un projet lancé en 2012 et réalisé par Engie, qui a investi 19,5 millions d'euros. L'installation permettra aux collectivités - les communautés de communes de Touraine Ouest Val de Loire et de Gâtine Racan ainsi que le département - de toucher 150.000 euros de recettes fiscales chaque année.

Un projet d'agrandissement avec un musée

Cette centrale, d'une puissance de 33 mégawatts (MWc), permettra de produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'une ville de 15.000 habitants. Mais Bruno Cheuvreux ne compte pas s'arrêter là. Il pense déjà à agrandir le parc. "Nous allons concevoir une seconde tranche qui devrait faire 110 hectares avec 110 MWc, soit de l'électricité pour 70.000 personnes" explique le propriétaire des terrains, qui envisage un début de projet au mieux d'ici 2023. "Et ce n'est pas terminé !" s'enthousiasme Bruno Cheuvreux, "je souhaite créer au centre du parc un bâtiment pédagogique, culturel et scientifique qui s'appellera le Solar Museum. Ce sera une expérimentation sensorielle avec l'objectif de faire comprendre quelle est la pureté de la lumière, la décomposition de la lumière et j'imposerai à l'opérateur de financer ce Solar Museum via une fondation."