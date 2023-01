Un parc photovoltaïque en projet à Valognes

C'est un des souhaits du président de la République : multiplier par dix la capacité de production d'énergie solaire en France. Sur cette question, notre pays est à la traîne par rapport à ses voisins. Mi-janvier, les députés ont adopté le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables : une commission mixte paritaire doit réunir députés et sénateurs mardi 24 janvier en vue d'un compromis.

ⓘ Publicité

C'est dans ce contexte que la mairie de Valognes planche sur un projet de parc photovoltaïque pour "produire son électricité". "Nous avons visé les délaissés de terrain : quand on viabilise une zone d'activités économiques, on découpe le terrain en fonction de ce qu'on va mettre dessus. Et donc nous avons des terrains inoccupés, et que nous voulons valoriser avec des panneaux photovoltaïques", explique Jacques Coquelin, maire de Valognes, invité de Cause commune ce vendredi. Ces délaissés de terrains représenteraient plus de sept hectares, ce qui peut permettre une production d'électricité importante pour 3.600 habitants, soit l'équivalent de la moitié de la population valognaise.

loading

Le soleil en majesté dans le petit Versailles normand

Alors, est-ce que ce parc va permettre de faire baisser la facture d'électricité des Valognais ? "Malheureusement non, car en France, le prix de l'électricité est réglementé. Mais pour autant, toutes les collectivités devraient participer à la production de l'énergie, dès que c'est possible avec pourquoi pas des éoliennes. Sur notre territoire, on préfère des panneaux photovoltaïques qui s'y prêtent mieux", ajoute l'édile. Ce projet devrait permettre à la commune de récupérer un loyer et des taxes

Ce parc pourrait voir le jour en 2026 : "on est encore au stade des pré-études", souligne de son côté EDF. Le groupe a estimé à cinq à six millions d'euros le coût d'un tel projet. "Il faudra lancer un marché, car nous sommes tenu à la concurrence. Mais il faudra attendre 2026 pour voir les premiers panneaux produire de l'électricité", explique Jacques Coquelin. Le "roi" soleil en majesté dans le Versailles normand en quelque sorte...