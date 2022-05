Un parc solaire pourrait bientôt voir le jour au-dessus de la rocade bordelaise

Et si la rocade bordelaise était en partie recouverte de panneaux solaires ? Le projet, porté par le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, pourrait s'étendre sur une surface totale de 200 hectares de rocade, et ainsi fournir de l'électricité à 40.000 foyers bordelais.

La rocade bordelaise pourrait bientôt être en bonne partie recouverte de panneaux solaires. C'est en tout cas le projet porté par Pierre Hurmic. Le maire de Bordeaux s'est vu exposer ce concept d'ombrières sur la rocade à la fin de l'année dernière par un urbaniste parisien, qui préfère rester discret. Plusieurs dossiers ont depuis été envoyés au ministère de l'Écologie, et le sujet a été mis sur la table lors de la rencontre entre le maire et le premier ministre Jean Castex le mois dernier. Au total, c'est une surface totale de 200 hectares de rocade qui pourrait ainsi être recouverte d'équipements solaires, permettant ainsi d'approvisionner en électricité 40.000 foyers de la métropole bordelaise, sur 360.000 foyers estimés.

"Pour arriver à la neutralité carbone, nous devons compter sur le renouvelable", expose Pierre Hurmic. "Il nous faut multiplier par dix la production d'énergie solaire sur le territoire national". La meilleure manière de le faire, c'est "d'installer de nouveaux équipements partout où c'est possible. Nous avons déjà mené le projet de Labarde, nous allons installer des panneaux sur les écoles, sur la base sous-marine. Au total, nous avons repéré 60.000 mètres carrés de toitures de bâtiments publics sur lesquels des panneaux solaires pourraient être posés dans les années à venir".

Un projet aux vertus diverses, selon le maire

Ce projet sur la rocade s'inscrit donc dans une continuité logique selon le maire. Il évoque les autres opportunités offertes : " Il pourrait y avoir un système de récupération de l'eau de pluie. Les pompiers sont particulièrement intéressés. Sous les panneaux, on pourrait aussi capter le CO2... Les zones d'ombre créées, en plus de diminuer le recours à la climatisation, protégeraient des pluies et pourraient aussi diminuer l'accidentologie".

Un investissement amortissable à peu près sur 10 ans

Il faut à présent que des études plus précises soient menées. Les discussions doivent se poursuivre avec l'État (la rocade est de son ressort) et les collectivités locales. "J'ai déjà discuté avec Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole", confie Pierre Hurmic, qui veut à présent faire entrer les autres maires de la métropole dans la concertation. "Dès que le feu vert nous sera donné, nous allons nous engager avec plus d'ardeur et de confiance", promet Pierre Hurmic.

Lequel ne donne pas encore de budget ni de calendrier pour les travaux engendrés, même s'il parle d'un "investissement amortissable à peu près sur 10 ans", selon un calcul réalisé par l'architecte à l'origine du projet. "Ce qui est sûr, c'est que cela ne se fera pas d'un coup, mais par petits bouts". Pierre Hurmic évoque la possibilité de "le faire sur 1 km, puis de l'étendre" précisant que "cela prendra quelques années".