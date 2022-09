"Un parking en plus, dix pins en moins" : l'abattage de dix arbres fait polémique à Nîmes

C'est une nouvelle aire de covoiturage qui sort de terre, et qui est inaugurée officiellement ce mercredi à Nîmes. Plus précisément à la sortie Nîmes Est, sur l'autoroute A9. Le problème : dix pins ont été abattus sur la route d’Avignon pour aménager cette nouvelle aire. L'association Nîmes-en-transition "se réjouit de la création d’un parking dédié au covoiturage au niveau de la sortie Nîmes Est de l’A9 ! Le fait que l'essentiel du financement soit supporté par Vinci, le délégataire du service public, nous semble également légitime." Sauf que... "Certes, il n’y avait alors qu’une trentaine de places là où il y en a désormais plus de cinquante. Mais où sont passés les dix pins qui ombrageaient ces places ? Ils ont été victimes d’une tronçonneuse".

Des arbres abattus mais compensés selon Nîmes Métropole

Monte également au créneau l'association ARBRES (Association Responsable Bien Etre Respect Environnement Sur Nîmes Métropole.). "Nous saluons les efforts de Nîmes Métropole et du concessionnaire autoroutier Vinci pour la décarbonation (1) de leurs activités et responsabilités, néanmoins l’abattage illégal et contre productif de l’alignement de dix pins ainsi que la réalisation des travaux sur des parcelles non encore propriété de l’Agglo doit être dénoncé", écrit ainsi Alain Roubineau, le trésorier de l'association.

"Après un été caniculaire et particulièrement sec, aménager une infrastructure de covoiturage à base d’enrobé noir sans prévoir de végétalisations hautes compensant la perte irrémédiable de l’ombre produite par cet alignement, est en complet décalage avec les recommandations du Haut conseil pour le climat (3) et de la Convention citoyenne pour le climat" Alain Roubineau, Association ARBRES

ARBRES dénonce un "abattage illégal et contre productif" ainsi que la réalisation des travaux sur "des parcelles non encore propriété de l’Agglo", et affirme que "la demande de dérogation prévue par l’article L.350-3 du code de l’Environnement (2) n’a pas été formulée avant l’abattage intervenu fin juin / début juillet dernier hors de toute information panneautée du public".

Faux, répond Nîmes Métropole : "Il ne s’agit pas d’un abattage illégal ; tout a été fait dans le respect de la réglementation et des lois en vigueur." La Métropole met aussi en avant un diagnostic écologique établi en avril 2020, avec des visites de terrain en octobre 2019 et avril 2020 qui ont conclu à "l’absence de cavités et de nids dans les pins. Le contexte contraint et l’absence de potentialité d’accueil de faune cavicole permet de conclure à une absence d’enjeux écologique". Et voici la promesse : "24 arbres seront ainsi plantés en novembre selon l’arrivage des espèces dans les pépinières." Pour aller plus loin, le projet prévoit des compensations par la désartificialisation et la renaturation de la parcelle située côté bassin, où des herbacées et arbustes seront plantés sur 628 m²,précise Nîmes Métropole, qui ajoute : "le bassin de rétention/infiltration est perméable et permet donc l’infiltration des eaux pluviales". A terme, Nîmes Métropole envisage l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le site pourrait également être propice à la mise en place d’ombrières photovoltaïques.