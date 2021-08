Un paysage de désolation après l'incendie du Var qui a ravagé le massif des Maures

Un paysage lunaire là où se dressait une forêt il y a encore 24 heures. C'est ce que constatent ceux qui peuvent encore arpenter le massif des Maures, là où l'incendie qui sévit depuis ce lundi soir a déjà parcouru 6.000 hectares selon un dernier point ce mardi à 14 heures.

Une terre de cendres, des arbres réduits à leur tronc et quelques branches, totalement noircis. C'est ce que l'ont peut voir par exemple aux Mayons, près de Gonfaron. C'est d'ici, sur une aire de repos de l'A57, qu'est parti l'incendie ce lundi à 17h45. Moins de 24 heures plus tard, la zone est dévastée. Gonfaron déplore déjà une catastrophe écologique, dans cette zone réputée pour la protection des tortues, avec son centre pédagogique et de conservation unique en son genre, le Village des Tortues, destiné notamment à la protection des tortues d'Hermann.

"_La réserve naturelle de la plaine des Maures a été dévastée pour moitié"-_Concha Agero, directrice-adjointe de l'Office français de la biodiversité

Les dégâts sur l'environnement sont eux importants: "La réserve naturelle de la plaine des Maures a été dévastée pour moitié. C'est une catastrophe, car c'est l'un des derniers spots abritant la tortue d'Hermann", une espèce protégée", a expliqué à l'AFP Concha Agero, directrice-adjointe de l'Office français de la biodiversité, en espérant que ces animaux auront pu s'enfouir sous terre pour se protéger. Malheureusement, on constate sur place que certains spécimen ont péri dans l'incendie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le village des tortues de Carnoules a été alerté pour recevoir celles qui auraient survécu et auraient besoin d’être réhydratées ou soignées.