Un périple à pied dans la Vienne pour des vacances zéro carbone : le pari d'une famille poitevine

Des vacances zéro carbone ! C'est l'objectif que se fixent chaque été Guillaume et sa famille. Les Poitevins partent en vadrouille plusieurs jours dans la Vienne, à pied et en transportant leur matériel de camping avec des petites charrettes à bras qu'ils tractent derrière eux. L'itinéraire cet été : un périple de 5 jours entre Quinçay et Saulgé (près de Montmorillon).

Composé de 11 personnes au total (six adultes et six enfants), le groupe a pris la route le 5 août dernier et compte rallier la commune de Saulgé ce mercredi 9 août, dans la soirée. Guillaume ne se voit pas passer des vacances autrement : "On a zéro impact sur l'environnement. On aime marcher, être en famille. On n'a pas besoin d'aller à des kilomètres pour cela. Même en partant de chez nous, on est très vite déconnectés. On s'en tient à des choses simples. Avec la fatigue de la marche, tout a de la saveur et tout a du sens ! "

Sur le trajet, tout le monde prend le temps d'admirer les paysages, d'observer les animaux, et déguster les nombreux fruits ramassés sur la route. Loin des tablettes, smartphones, piscines et clubs de vacances, les enfants suivent la marche avec enthousiasme. Quand ils sont fatigués de marcher, les plus jeunes se reposent dans les petites charrettes tractées par leurs parents. Roxane, 6 ans, est ravie : "ce qui me plaît, c'est qu'on peut marcher et aller dans les charrettes. On est libres ! On voit pleins d'animaux, des vaches surtout ! Les paysages sont jolis ! ", s'exclame la fillette.

"On ne sait jamais ce qui va arriver"

Sabine, elle aussi, a commencé très jeune les vadrouilles dans le Poitou. L'adolescente est âgée de 18 ans désormais. "Au collège, j'en ai eu un petit peu marre, c'est vrai. J'avais envie de confort, de piscine....comme n'importe quelle collégienne du 21e siècle. Mais maintenant que je fais mes études, je refais des marches en charrette avec enthousiasme. Pour tous les bons moments qu'on passe ensemble. C'est vraiment une belle aventure humaine. On ne sait jamais ce qui va arriver, mais cela se passe toujours bien. "

Le plus dur durant le voyage, ce n'est pas la marche, mais trouver le bon endroit où s'arrêter pour passer la nuit. C'est parfois un vrai casse-tête de contenter tout le monde. "On est très exigeants. On veut que ce soit beau, qu'il y ait de l'eau pour se baigner, des arbres pour installer des hamacs. C'est important aussi qu'on prenne du repos bien mérité et qu'on se sente vraiment en vacances", décrit Guillaume.

La famille arrive au terme de son périple ce mercredi soir. Le groupe envisage de rentrer à Quinçay comme il est venu : à pied. Il ne manquera pas de recommencer une nouvelle vadrouille dans la Vienne l'année prochaine.