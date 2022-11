Vendée : un petit boîtier pour de grosses économies de chauffage

Nous sommes nombreux à avoir rallumé nos radiateurs, avec la baisse des températures. En sachant que cet hiver, la facture de chauffage sera plus lourde. Pour ceux qui se chauffent à l'électrique la start up Voltalis propose de vous équiper gratuitement d'un petit boîtier, plus performant qu'un thermostat, et permettant jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Après l'agglomération Cap Atlantique autour de La Baule - Guérande en octobre, la communauté de communes Sud Vendée littoral autour de Luçon le propose à son tour. Elle est la première en Vendée à le faire.

Un boîtier blanc comme celui-ci est installé sur chaque radiateur électrique © Radio France - Yves-René Tapon

Un boîtier connecté à une application mobile

"En plus du boîtier, on a une application mobile qui va permettre de suivre ses consommations - explique Franck Guyomard responsable partenariats chez Voltalis- mais également de piloter en fonction de ses besoins, soit par la température ou par de la programmation classique. On a une carte SIM dans le module de communication qui va communiquer entre notre plateforme et les radiateurs". Et l'installation qui peut prendre au moins 2 heures ne coûte rien au bénéficiaire: "C'est une démarche qui est totalement volontaire et tout cela gratuitement puisque nous, on va être rémunéré par le système électrique RTE pour notre action en faveur de solutions".

C'est une démarche volontaire et gratuite. Franck Guyomard

Sur la communauté de communes Sud-Vendée littoral, qui s'étend de L'Aiguillon-sur-Mer sur le littoral à la Jaudonnière en passant par Luçon, 10.500 foyers sont chauffés à l'électrique. Voltalis espère en convaincre au moins 10%. "C'est essentiel -insiste David Marchegay vice- président à la communauté de communes- c'est à dire qu'on pourra mettre en place tous les plans climat et énergie que l'on veut, si derrière, on n'a pas une animation, on n'a pas l'appropriation de ces actions par le grand public, on est voué à l'échec. Donc il faut absolument que chacun se sente investi".

Des conseillers de Voltalis iront à la rencontre des habitants mais on peut contacter l'entreprise pour bénéficier plus tôt de l'installation au 02 44 19 84 62, ou par courriel à sud-vendee-littoral@voltalis.com.