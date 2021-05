Un peu moins de pollution en 2020 en Ile-de-France grâce à la crise du Covid

L'épidémie de Covid-19 a permis aux Franciliens de respirer un peu mieux l'an dernier. La qualité de l'air s'est améliorée en 2020, selon le bilan annuel publié jeudi par Airparif, l'Observatoire indépendant de la qualité de l'air en Ile-de-France. La pollution au dioxyde d'azote, liée au trafic routier, a notamment connu "une baisse conséquente". La diminution est plus limitée pour les particules fines tandis que les concentrations d'ozone ont augmenté.

Cette amélioration globale s'explique par plusieurs facteurs selon Airparif : "la poursuite de la baisse tendancielle de la pollution de l’air de ces dernières années, des conditions météorologiques plutôt dispersives sur une partie de l’année et l’impact conjoncturel lié à la crise sanitaire de la Covid-19".

Moins de pollution grâce à la baisse du trafic routier

Les mesures de restriction (confinements, couvre-feu, télétravail) ont surtout eu un impact sur le dioxyde d'azote (NO2), un polluant principalement émis par le trafic routier et notamment les véhicules diesel. Ainsi à Paris, les concentrations de NO2 ont baissé de 30% et deux-tiers de cette baisse s'explique par les mesures de restriction, selon Airparif.

En petite couronne, la baisse est de 20%, dont la moitié est imputable aux conséquences de la crise sanitaire. En revanche, en grande couronne, la baisse est essentiellement due à la tendance globale à la diminution de la pollution en Ile-de-France et aux conditions météo favorables. "L’impact des réductions d’activités est le plus visible dans Paris, où la densité d’urbanisation, l’intensité du trafic routier et la forte activité économique engendrent une densité d’émissions de polluants habituellement plus importante", explique Airparif.

Peu d'effets sur les particules fines

La baisse est en revanche moins marquée pour les particules fines (PM10 et PM2.5). Le nombre de Franciliens potentiellement exposés à un dépassement du seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a diminué de 20% en 2020. Mais sur cette baisse, 5% seulement sont liés aux mesures de restrictions, le reste étant dû à la tendance à la baisse de la pollution depuis plusieurs années.

Les restrictions ont donc moins d'impact sur ce polluant. _"Cela s’explique par une plus grande diversité des activités émettrices de particules", avance Airparif. "Le trafic n’étant pas majoritaire et des sources importantes en temps normal comme le chauffage ont été accentuées compte tenu d’une présence conséquente des Franciliens à leur domicile"_.

Toujours trop de Franciliens exposés à la pollution

Un seul polluant a vu ses concentrations augmenter l'an dernier : l'ozone, un gaz qui se forme à partir d'autres polluants quand il fait beau et chaud. Une tendance à la hausse qui se poursuit depuis plusieurs années en Ile-de-France. Et la crise sanitaire n'a pas eu d'effet étant donné que les mois d'été (qui concentrent les pics de pollution) n'ont pas été concernés par les restrictions d'activité l'an dernier, analayse Airparif.

L'agence francilienne note que le nombre total d'épisodes de pollution est en légère baisse en 2020 par rapport à l'année 2019. Cinq jours de dépassement pour les paticules (PM10) en hiver et neuf journées de pollution à l'ozone en été. Malgré cette embellie globale, les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne sont toujours pas respectées, rappelle l'agence francilienne, et des dizaines de milliers d'habitants restent exposées à une pollution supérieure aux valeurs limites.